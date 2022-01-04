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4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь

4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь

У каждого из нас бывают в жизни моменты, когда мы понимаем, что добились многого, но все равно чего-то не хватает. Речь идет о спокойствии и понимании себя с духовной точки зрения. Мастер Шаолинь рассказал, как прийти к этому быстрее всего, чтобы стать счастливее и мудрее.


Между человеком и счастливой жизнью всегда есть множество препятствий, но именно неспособность понять себя делает нас беспомощными и слабыми. Описанные далее шаги помогут вам исправить это раз и навсегда.

Не торопитесь

Даже если вы ничего не делаете, наслаждайтесь каждой минутой вашей жизни. Если вы торопитесь каждый день вашей жизни, весь путь пролетит незаметно. Вы не поймете, зачем появились на свет и каково ваше предназначение. Научитесь не торопиться. Это самое важное, и этому учат в школах Шаолиня.

Делайте то, что любите

Только в этом случае человек может стать сильным и счастливым. Когда человек занимается нелюбимым делом, это пожирает его изнутри. Он становится менее продуктивным, ему сложнее бороться со страхами, он полон сомнений и уныния. О спокойствии и понимании себя в таком случае не может идти и речи.


Старайтесь получать жизненный опыт сами

Есть шаолиньская притча о том, как человек хотел взойти на гору, чтобы увидеть мир с ее вершины. Он каждый день думал о том, каково это быть там наверху. Вот однажды он решился отправиться в путь, чтобы взойти на гору. По пути он встретил путешественника, который рассказал ему, как он взбирался на гору и что он там увидел. Затем он встретил еще одного, а потом другого. В итоге, поговорив с множеством людей, он понял, что после того, как с ним поделились своими историями многие люди, ему совсем не обязательно взбираться на вершину горы. Он так и не решился подняться на гору, о чем начал сожалеть спустя долгие годы.

Старайтесь сами подниматься в эту гору. Если вы хотите стать успешным ученым, действуйте. Если вам хочется попробовать себя в спорте — попробуйте. Не слушайте тех, кто уже этим занимался, ведь их взгляды глубоко субъективны. Пережитый лично опыт очень ценен, будь он позитивным или негативным.

Не отождествляйте себя с кем-то или чем-то другим

Запомните раз и навсегда, что вы уникальны. Вам не нужно кому-то подражать, кем бы ни был тот или иной человек. Если вы хотите обрести счастье, то нужно искать его в себе. Только так путь к вершине для вас будет интересным и полным приятных моментов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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