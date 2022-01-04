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Австрия направила в Бангладеш около миллиона доз вакцин от коронавируса

Австрия направила в Бангладеш около миллиона доз вакцин от коронавируса

11:04  Автор: Александр Ходякин, Вена



Австрия передала порядка 1 миллиона доз вакцин против коронавируса в Бангладеш. В Вене уверены, что в данный момент необходимо поддерживать страны, где COVID-19 и его разновидности продолжают представлять наиболее серьёзную опасность для населения, сообщается на официальном сайте австрийского МИД.

«К сожалению, во многих частях света вакцин от коронавируса до сих пор катастрофически не хватает, — заявил австрийский министр иностранных Александр Шалленберг. — Мы при этом имеем возможность помочь».

Он отметил, что за последние шесть месяцев Австрия передала нуждающимся в вакцине странам более 4 миллионов доз вакцин.


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«Это ещё одно выражение солидарности с общим движением вакцинации (от коронавируса — прим. ред.). Во второй половине 2021 года Австрия на двусторонней основе осуществила целую серию благотворительных акций, передав внушительное количество доз вакцин в Коста-Рику, Вьетнам, Узбекистан и Таджикистан», — подчеркнул Шалленберг. Он отметил, что Вена также выступает координатором по распределению 650 тысяч доз Pfizer/BioNTech в шести странах Западных Балкан.

«Пандемия не закончится, пока в мире продолжат оставаться очаги инфекции, — заявил министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн. — Я горжусь тем, что Австрия вносит важный вклад в виде пожертвований и демонстрирует свою солидарность в этой области в особенно высокой степени».



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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