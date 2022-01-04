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Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network

Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network


Проект WOO Network привлек $12 млн инвестиций от венчурного подразделения Binance в рамках раунда Серии А+.



WOO Network представляет собой платформу ликвидности, соединяющую пользователей с биржами, кошельками, DeFi-сервисами и другими проектами. В ее экосистему входят централизованная торговая платформа WOO X, децентрализованный обменник WOOFi, а также решение для институциональных клиентов WOO Trade.


В прошлом году WOO Network начала предоставлять ликвидность в экосистему Binance Smart Chain благодаря запуску сервиса WOOFi Swap. Последний использует институциональные подходы к маркетмейкингу для улучшения ценообразования и уменьшения проскальзываний. 


Платформа также взаимодействует с dYdX, Matcha, ParaSwap, 1inch, DODO и еще несколькими десятками других проектов.


В ноябре прошлого года WOO Network привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования Серии A, который прошел при участии Three Arrows Capital, Crypto.com Capital, Avalanche Foundation и других инвесторов.

Напомним, в декабре WOO Network объявила о создании ДАО для перехода к децентрализованному управлению.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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