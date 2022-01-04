Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network

Проект WOO Network привлек $12 млн инвестиций от венчурного подразделения Binance в рамках раунда Серии А+.

WOO Network представляет собой платформу ликвидности, соединяющую пользователей с биржами, кошельками, DeFi-сервисами и другими проектами. В ее экосистему входят централизованная торговая платформа WOO X, децентрализованный обменник WOOFi, а также решение для институциональных клиентов WOO Trade.

В прошлом году WOO Network начала предоставлять ликвидность в экосистему Binance Smart Chain благодаря запуску сервиса WOOFi Swap. Последний использует институциональные подходы к маркетмейкингу для улучшения ценообразования и уменьшения проскальзываний.

Платформа также взаимодействует с dYdX, Matcha, ParaSwap, 1inch, DODO и еще несколькими десятками других проектов.

В ноябре прошлого года WOO Network привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования Серии A, который прошел при участии Three Arrows Capital, Crypto.com Capital, Avalanche Foundation и других инвесторов.



Напомним, в декабре WOO Network объявила о создании ДАО для перехода к децентрализованному управлению.



