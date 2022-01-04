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Более 1 миллиона случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Более 1 миллиона случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:27  Автор: Наталия Васильева



Максимальное количество случаев коронавируса — более 1 миллиона — зафиксировали за последние сутки в США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

По данным организации, за 3 января 2022 года в стране выявили 1 082 549 случаев COVID-19. Отмечается, что это максимум за день с начала пандемии. Умерли за те же сутки 1688 человек.

Всего за время пандемии в США зафиксировали свыше 56 миллионов случаев COVID-19, более 827 тысяч заболевших умерли.


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Как сообщает РИА «Новости», США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной устойчивостью к существующим вакцинам. В конце прошлой недели сообщалось, что в штате Нью-Йорк практически удвоилось число госпитализированных с коронавирусом: если 21 декабря их было 4452, то в канун нового года — 8451.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прогнозирует, что пика нынешняя волна в США может достичь в конце января.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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