Что изменится в жизни инвалидов в 2022 году

Кабмин подготовил концепцию развития системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья

00:00 Автор: Вероника Флора

Сегодня более 11 миллионов россиян имеют инвалидность, более 700 тысяч из них — дети. Новая концепция, утвержденная Правительством, поможет повысить качество и доступность товаров и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья и создаст условия для их самореализации. Об этом 28 декабря на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Какие изменения ждут инвалидов, разбиралась «Парламентская газета»

Поддержка людей не должна быть формальной

В соответствии с новой концепцией, утвержденной Правительством, будет создан перечень услуг по основным направлениям комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, расширена сеть организаций, оказывающих такие услуги. Помимо врачей помощь инвалидам будут оказывать педагоги, психологи и соцработники.

«Поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной, следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям», — подчеркнул премьер.

Новую систему реабилитации детей-инвалидов опробуют в двух регионах

Глава кабмина также отметил, что особое внимание по-прежнему уделят поддержке семей с детьми до трёх лет. Чтобы помочь таким семьям, уже в следующем году запустят пилотный проект в Свердловской и Тюменской областях в рамках государственной программы «Доступная среда».

В федеральном бюджете на 2022 год предусмотрели около 300 миллионов рублей на оказание услуг по реабилитации малышей с ограничениями по здоровью с использованием электронного сертификата. Такой сертификат позволит оплачивать лечение, питание и проживание в специализированных клиниках не только для пациентов, но и для тех, кто их сопровождает.

Председатель Правительства подчеркнул, что людям с ограничениями по здоровью важно получать поддержку по месту жительства. Для этого в городах необходимо создавать многопрофильные центры в шаговой доступности, а для людей с инвалидностью, которые живут в сельской местности, нужно обеспечить доступ к мобильным службам реабилитации.

Ещё одним направлением работы Мишустин назвал формирование системы эффективной информационной поддержки на базе единой цифровой платформы, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли в удалённом режиме получать сведения о мерах поддержки, лечении, образовательных услугах и трудоустройстве. Такую платформу интегрируют в систему социального казначейства.

По словам Михаила Мишустина, программа рассчитана на 3 года и ее будут реализовывать в два этапа.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил «Парламентской газете», что концепция задает вектор развитию системы реабилитации. Но в ней должны быть учтены все актуальные проблемы и вопросы, с которыми инвалиды сталкиваются уже сейчас. Например, вопрос о присвоении группы инвалидности.



У человека есть заболевание, ему должны присвоить инвалидность, а по ряду причин этого не происходит, привёл пример депутат. И программу реабилитации, соответственно, не могут определить. Есть сложности и с техническими средствами реабилитации.

«Буквально вчера вернулся из Татарстана, на «Ёлке желания» девочка с ДЦП попросила подарок на Новый год, — рассказал Нилов. — Подарок купили. Но мама ребёнка обратила внимание, что в рамках ИПР — индивидуальной программы реабилитации — выделяют такие коляски, в которых взрослые не могут сидеть. Что уж говорить о ребёнке. Поэтому средства реабилитации приходится покупать за свой счёт».

Частично эту проблему решили с помощью введённой системы сертификатов, по которым инвалиды сами могут приобрести необходимые им средства, добавил парламентарий. А до этого постоянно поступали жалобы от людей — на коляски, которые ломаются, на протезы, которые не подходят. Концепция должна учесть все эти проблемы и исправить ошибки, подчеркнул Нилов.

Что ещё изменится?

С 1 января 2022 года оформить пенсию по инвалидности станет проще. Владимир Путин подписал закон, по которому пенсии, которые назначают по предложению органов службы занятости, страховые и социальные пенсии по инвалидности будут начислять автоматически, без личного заявления в Пенсионный фонд, сообщается на сайте Правительства.



Решение о назначении пенсии ПФР будет выносить на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. Сведения рассмотрят в течение пяти рабочих дней, затем человека известят о результате.

Кроме того, Правительство расширило перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт материнского капитала. Об этом 28 декабря сообщили на сайте кабмина. По распоряжению председателя Правительства Михаила Мишустина в перечень вошли ещё 12 наименований.

Среди новых позиций — развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер со шрифтом Брайля и синтезатором речи. В перечень также добавили трёх- и четырёхколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажёры, электроприставку для инвалидной коляски, инсулиновую помпу, парту с меняющимся углом наклона столешницы.

Что инвалиды могут получить онлайн

Чтобы компенсировать расходы на покупку этих товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно, обратившись в территориальное отделение фонда или через МФЦ.

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