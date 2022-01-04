CoinGecko выпустил книгу об NFT для начинающих

Аналитический сервис CoinGecko выпустил книгу «How to NFT» на английском языке для новичков криптовалютной индустрии.

«Подобно тому, как DeFi сделал революцию в финансах, NFT призваны изменить правила игры для нового поколения художников, музыкантов и геймеров», — поделился мнением сооснователь CoinGecko Бобби Онг.

Книга охватывает широкий круг тем, включая:

историю невзаимозаменяемых токенов;

как создать, купить или продать NFT;

как не стать жертвой мошенничества в новом сегменте.

Пособие написано группой из пяти исследователей. Его цена составляет $14,99.

https://forklog.com/chto-takoe-nft/

Напомним, в феврале CoinGecko выпустил книгу «How to Bitcoin», призванную помочь читателям узнать больше об основах биткоина, его истории и эволюции, разнице между цифровым золотом и фиатными деньгами.



В июле 2020 года аналитический сервис выпустил бесплатное первое издание книги «Как это DeFi» на русском языке. Позже вышла книга «How to DeFi (Advanced)», ориентированная на более опытных участников рынка.

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