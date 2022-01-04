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CoinGecko выпустил книгу об NFT для начинающих

CoinGecko выпустил книгу об NFT для начинающих


Аналитический сервис CoinGecko выпустил книгу «How to NFT» на английском языке для новичков криптовалютной индустрии.


«Подобно тому, как DeFi сделал революцию в финансах, NFT призваны изменить правила игры для нового поколения художников, музыкантов и геймеров», — поделился мнением сооснователь CoinGecko Бобби Онг.


Книга охватывает широкий круг тем, включая:


  • историю невзаимозаменяемых токенов;
  • как создать, купить или продать NFT;
  • как не стать жертвой мошенничества в новом сегменте.

Пособие написано группой из пяти исследователей. Его цена составляет $14,99.


https://forklog.com/chto-takoe-nft/

Напомним, в феврале CoinGecko выпустил книгу «How to Bitcoin», призванную помочь читателям узнать больше об основах биткоина, его истории и эволюции, разнице между цифровым золотом и фиатными деньгами.

В июле 2020 года аналитический сервис выпустил бесплатное первое издание книги «Как это DeFi» на русском языке. Позже вышла книга «How to DeFi (Advanced)», ориентированная на более опытных участников рынка.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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