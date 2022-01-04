Даша Жукова отметила Новый год в Санкт-Морице со Ставросом Ниархосом и друзьями

Вадим Карасев

Даша Жукова поделилась фотографиями с празднования Нового года. Галеристка и ее муж Ставрос Ниархос на праздники отправились в Швейцарию, на альпийский курорт Санкт-Мориц — где, кстати, два года назад сыграли свою свадьбу.

Пара отмечала наступление 2022-го в компании близких, среди которых брат Ставроса Тео с девушкой, моделью Камиль Роу, и сестра — Евгения Ниархос.

У нас в блогах фотографиями поделилась s_katy.





Ставрос Ниархос и Даша Жукова





Евгения Ниархос, Даша Жукова и Камиль РоуЖукова взяла на вооружение один из горячих трендов этой зимы и выбрала для новогодней вечеринки наряд с перьями. На Даше было голубое платье британского бренда 16Arlington, дополнением к которому стали массивные серьги.





Евгения Ниархос, Даша Жукова и Камиль Роу





Камиль Роу и Даша Жукова





Даша Жукова и Ставрос Ниархос





Даша Жукова с подругамиМаргарита Дорошевич