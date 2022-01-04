Даша Жукова отметила Новый год в Санкт-Морице со Ставросом Ниархосом и друзьями
Сегодня, 14:20 Вадим Карасев
Даша Жукова поделилась фотографиями с празднования Нового года. Галеристка и ее муж Ставрос Ниархос на праздники отправились в Швейцарию, на альпийский курорт Санкт-Мориц — где, кстати, два года назад сыграли свою свадьбу.
Пара отмечала наступление 2022-го в компании близких, среди которых брат Ставроса Тео с девушкой, моделью Камиль Роу, и сестра — Евгения Ниархос.
У нас в блогах фотографиями поделилась s_katy.
Ставрос Ниархос и Даша Жукова
Евгения Ниархос, Даша Жукова и Камиль РоуЖукова взяла на вооружение один из горячих трендов этой зимы и выбрала для новогодней вечеринки наряд с перьями. На Даше было голубое платье британского бренда 16Arlington, дополнением к которому стали массивные серьги.
Евгения Ниархос, Даша Жукова и Камиль Роу
Камиль Роу и Даша Жукова
Даша Жукова и Ставрос Ниархос
Даша Жукова с подругами
Маргарита Дорошевич
По материалам: spletnik.ru