Для Xbox появился бандл Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y





В Microsoft Store появился очередной бандл, который предлагает выгодно купить две игры — это набор, объединяющий в себе Skyrim Anniversary Edition и Fallout 4 G.O.T.Y. Он доступен для покупки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Стоимость бандла составляет $79,99. Купить такой набор дешевле, чем покупать игры по отдельности, тогда они обойдутся в $89,98.

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle

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Skyrim Anniversary Edition — это последняя версия Skyrim на данный момент, которая вышла в минувшем году. Игру выпустили к 10-летнему юбилею релиза оригинального Skyrim, и она включает в себя не только саму игру, но и множество дополнений.

Fallout 4 G.O.T.Y. — это полная версия Fallout 4, которая включает в себя саму игру и 6 выходивших для нее дополнений.

Напомним, что базовые версии Skyrim и Fallout 4 доступны в Game Pass.