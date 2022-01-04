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Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз

Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз

Евросоюз остался недоволен форматом переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку "почувствовал себя исключенным" из обсуждения ключевых международных вопросов, пишет журнал Tagesspiegel.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Европа желает участвовать в переговорах российского и американского президента по ситуации на Украине.

"Мы не хотим быть равнодушными зрителями, за спинами которых принимают важные решения", - заявил глава европейской дипломатии.

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил уверенность, что представители Евросоюза должны быть основными участниками переговоров по Украине.

Разговор Байдена и Путина состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут. Инициатором выступила Москва. Это уже вторые переговоры президентов за месяц. Основной темой стали стратегическая безопасность и вопрос предоставления России гарантий безопасности со стороны Запада. Байден также неоднократно упоминал в беседе с коллегой ядерную войну.

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По материалам: uposters.ru

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