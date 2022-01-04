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Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения

Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения

Очень полезно знать, каким будет тот или иной год в целом, но еще важнее знать о том, какие именно дни будут самыми благоприятными. Нумерологи рассказали о том, как по дате рождения вы можете определить самые счастливые дни 2022 года.


Далеко не каждый день приносит нас удачу и позитив. Чтобы исправить это, старайтесь пользоваться ритуалом «Ключ удачи», чтобы задуманное исполнялось как можно чаще.

Нумерологические расчеты

Для примера возьмем дату рождения 26.07.1991. Чтобы узнать самые счастливые и удачные дни 2022 года, необходимо сложить все цифры вашей даты рождения, а затем прибавить к ним цифры года. Так вы сможете узнать число удачи, расшифровка которого представлена ниже.

Складываем 2+6+0+7+1+9+9+1+2+0+2+2=41. Складываем до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 4+1=5. Для выбранной даты число-покровитель — 5.

Определение удачных дней по полученным числам


Единица. Для тех, у кого получилось число 1, самыми удачными днями года станут следующие даты календаря: 1, 11, 10. Это идеальные дни для общения, поисков второй половинки, романтики.

Двойка. Число 2 означает, что успех будет ждать вас 2, 20 и 22 числа любого месяца. Другие дни тоже могут быть успешными. Но в эти даты вам нужно не унывать и идти к своей мечте любыми путями.

Тройка. Если при расчетах у вас получилось число 3, то это значит, что успех будет ожидать вас 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. В эти дни полезно будет заниматься духовными практиками, делами по дому.

Четверка. Число 4 обладает самой уравновешенной энергетикой. Спокойными, но важными делами лучше заниматься каждого 4, 13, 31 числа любого месяца.

Пятерка. Если ваша дата рождения и текущий год при расчетах дали число 5, то это значит, что наибольшее количество удачи вас будет ожидать 5, 14 и 23 числа любого месяца. В такие дни вы сможете делать важный выбор правильно.

Шестерка. Если в ходе нумерологических расчетов у вас получилось число 6, это говорит о том, что самыми удачными датами любого месяца для вас станут 6, 15, 24. В такие дни полезно заниматься творчеством и прислушиваться к интуиции.


Семерка. Вам стоит обратить внимание на такие даты, как 7, 16, 25. Именно в эти дни вас будут посещать гениальные идеи и благие мысли. Также у вас будет очень много удачи в эти даты.

Восьмерка. Число 8 означает, что наполненными удачей днями для вас будут 8, 17 и 26. В такие даты полезно заниматься работой, совершать покупки, делать ремонт, уборку.

Девятка. Последнее число — Девятка. Если она получилась у вас при расчетах, то ждите успеха от таких дат, как 9, 18, 27. В эти дни полезно будет завершать важные дела и делать решающий рывок к достижению целей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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