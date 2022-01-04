Когда гадают в январе 2022 года?

Вадим Карасев

Январские гадания, согласно мнению экспертов, являются одними из самых точных за весь год. Пришло время узнать, когда и как можно гадать на будущее в первом месяце 2022 года.

Многие слышали про гадания на суженого, однако это не единственный вид гаданий в январе. Гораздо более важный вопрос — когда именно можно гадать, каковы меры предосторожности и на какие вопросы можно получить ответы.

Новогодняя ночь 2022 года

Это отличное время для гаданий. Ночью 1 января энергетика всего мира обновится. Начнется новый год, новый этап истории. Если вы хотите узнать будущее или ответить на важные вопросы, то задавайте их именно в это время. Гадания в новогоднюю ночь очень точны, а пользоваться можно любым удобным или привычным для вас методом.

В новогоднюю ночь важно провести гадания как можно ближе к полуночи. Чем позднее ночью вы начнете гадать, тем ниже будет точность этих гаданий, какой бы способ вы ни избрали.

Период с 6 по 18 января

Это период от Рождественского до Крещенского сочельника. В это время можно гадать без ограничений. Так повелось с глубочайшей древности. В этот период вы можете получить ответы на вопросы о любви, о работе, судьбе. Гадать можно с целью развлечения или с серьезными намерениями.

Стоит сразу отметить, что есть период, когда на вопросы отвечают не светлые, а темные силы. Это относится к времени с 15 по 17 января. В эти дни нужно быть осторожнее, поскольку ответы на вопросы приходят от потусторонних злых сущностей. Очень опасными могут стать гадания с зеркалами. В них вы можете увидеть саму смерть, демонов или нечто подобное. Лучше не рисковать.

6 января и 18 января — вот самые лучшие дни для гадания в этот период. Это дни сочельников. Вечером 6 и 18 числа можно гадать на все, что угодно, но самыми точными будут гадания на любовь.

В дни Рождества и Крещения 7 и 19 января церковнослужители советуют не гадать, но если вам очень хочется получить ответы на вопросы, лучше гадать быстро, без проведения ритуалов и не использовать для гаданий игральные карты или карты Таро.