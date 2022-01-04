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Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования

Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования

Крещение — важное событие в православном мире, готовятся к которому заблаговременно. В этот день соблюдают церковные традиции и обязательно молятся, чтобы получить покровительство высших сил на весь год.


Крещение Городне — один из главных двунадесятых праздников. Верующие отмечают это событие широко, приходя на вечерние службы, молясь Господу и высшим силам. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о важных традициях, которым важно следовать, чтобы провести праздник удачно, обрести благословение свыше и привлечь удачу на весь год.

Традиции и особенности празднования Крещения

Крещение Господне — это день, когда Иисус Христос окунулся в воды священной реки Иордан, принимая крещение от Иоанны Предтечи. Своим телом он освятил воды реки, и верующие раз в год набирают крещенскую воду, которая обладает уникальными свойствами, не портится и может помочь при разных жизненных неурядицах.

Традиционно на Крещение верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы пополнить запас святой воды. В праздник освящаются и водоемы, поэтому набрать воды можно и в естественных источниках. Перед тем, как набрать крещенскую воду, возносят благодарственные молитвы Господу и осеняют себя крестным знамением.

В крещение поддерживают традицию окунания в водоемы, поэтому после торжественного богослужения верующие могут окунуться в подготовленные заранее купели. Важно помнить о том, что купание не является обязательной процедурой, и вода не смоет грехов — их помогут искупить искренние молитвы и добрые поступки. Немаловажно также обратить внимание на состояние своего здоровья, чтобы исключить неприятности и не заболеть после экстремального купания в холодной воде.


Крещенскую воду набирают после 12 часов, в том числе и из-под крана, если нет возможности дойти до церкви или открытого источника. Такую воду хранят в чистой таре в затемненном помещении, и ее целебные свойства сохраняются на протяжении всего времени.

Когда празднуют Крещение в 2022 году

В 2022 году Крещение наступит 19 числа, в среду. День начинают с молитвенных обращений к Господу, затем отправляются на торжественное богослужение и обязательно читают покаянные молитвы об очищении от грехов. В день праздника важно поздравить близких с этим важным событием. Добрые поступки в этот день помогают духовно развиваться и привлекать счастье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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