Козак 6 января встретится с коллегами по «нормандскому формату»

03.01.2022 17:50

Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января проведёт в Москве встречу с коллегами по «нормандскому формату» из ФРГ и Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации.

Так, Козак встретится с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Переговоры пройдут по приглашению российской стороны.





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При этом ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами, однако не указал конкретной даты. Он также заявил, что «украинский кризис можно решить лишь дипломатией».

В середине декабря прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза заявил, что Париж и Берлин намерены оживить «нормандский формат» и сделать его снова эффективным.

#международные отношения #Германия #Франция

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