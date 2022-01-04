Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны

Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны

Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны

03.01.2022 16:42

Автор: Виктория Карташева


Источник: Kremlin.ru



Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции приняли совместное заявление «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». Документ опубликован на сайте Кремля. 

Страны считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, у которых есть ядерное оружие, и снижение стратегических рисков. 

Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки планируют завершить в мае


«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в совместном заявлении. 

Помимо этого подчёркивается, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Представители «пятёрки» намерены сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. 

«Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности», — говорится в документе. 


Читайте также:

• Белорусский МИД рассказал о возможности размещения в стране ядерного оружия при угрозе от НАТО • Швыткин назвал авантюристскими слова сенатора США о применении ядерного оружия

Также лидеры государств заявили о намерении и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов для избежания военной конфронтации, укреплять стабильность, а также повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что мир находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. По его мнению, сейчас настало время навсегда рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие в нашем мире и вступить в новую эру доверия и мира.



1528
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на
Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения
Какие дни 2022 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате
Когда гадают в январе 2022 года?
Когда гадают в январе 2022 года?
Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans
Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans
Польский фермер обнаружил у себя на участке пещеру, которой более 10 000 лет и спустился туда
Польский фермер обнаружил у себя на участке пещеру, которой более 10
Наталья Рудова набросилась на известного коуча
Наталья Рудова набросилась на известного коуча
Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в бикини
Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в
Замминистра: Россия не обязана качать весь газ в Европу через Украину
Замминистра: Россия не обязана качать весь газ в Европу через Украину
Результаты Steam Awards 2021: одна из наград досталась Forza Horizon 5
Результаты Steam Awards 2021: одна из наград досталась Forza Horizon 5
Для Xbox появился бандл Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y
Для Xbox появился бандл Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y

Топ на сегодня

История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец",

Еще по теме

Захарова: совместное заявление «пятёрки» подготовлено по инициативе России
Украинский генерал: Путин не боится ядерной войны
Мир на пороге Третьей мировой: США разрабатывают новое ядерное оружие для войны с РФ и Китаем
Россия ждет от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров