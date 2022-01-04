Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны

03.01.2022 16:42

Автор: Виктория Карташева

Источник: Kremlin.ru

Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции приняли совместное заявление «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». Документ опубликован на сайте Кремля.

Страны считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, у которых есть ядерное оружие, и снижение стратегических рисков.

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«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в совместном заявлении.

Помимо этого подчёркивается, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Представители «пятёрки» намерены сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия.

«Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности», — говорится в документе.





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Также лидеры государств заявили о намерении и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов для избежания военной конфронтации, укреплять стабильность, а также повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.

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