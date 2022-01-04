Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 4 января 2022 года

Лунный день сегодня 4 января 2022 года

Чтобы настроиться на позитивную волну, предлагаем обратиться к советам астрологов, собранным в лунном календаре. Следуйте подсказкам экспертов, тогда все пройдет плавно и без эксцессов.


Этот вторник обещает быть благоприятным, но требовательным. Этот тот самый день, когда нам нужно быть в тонусе. Старайтесь пользоваться специальными практиками, заряжающими силой и энергией.

Фаза Луны: наступает 3 лунный день. Сегодня растущая Луна в Водолее располагает к общению, помогает включиться в решение насущных дел и забот, преодолеть лень и апатию. Настало время начать планировать дела и заниматься работой по дому.

Магнитные бури 4 января: ожидается легкое повышение активности Солнца, но вероятность образования магнитной бури невелика. Не перегружайте себя делами.

Что принесет удачу сегодня


шопинг;
физическая активность;
доброта;
общение;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


переохлаждение;
длительное уединение.

Домашние дела по лунному календарю

Луна призывает нас к тому, чтобы обрести что-то новое, а также избавиться от старого. Это прекрасный день для уборки, утилизации ненужных вещей, а также для приобретения мебели, аксессуаров. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сегодня проводить энергетическую чистку дома. Водолей очень ценит спокойную атмосферу, поэтому лучше не ругаться с близкими.

Что надеть в этот вторник

Астрологи советуют сегодня придумать несвойственный вам образ. При этом важно выглядеть ухоженно и опрятно. Это благотворно скажется на удаче в любви и в делах. Общая идея может быть любой, а дополнить наряд лучше интересными аксессуарами и яркими принтами.


Из камней-талисманов сегодня лучше отдавать предпочтение минералам стихии Воздуха: малахиту и топазу. Из украшений можно выбрать изделия из платины или золота. Платина — металл людей-интеллектуалов, а золото — лидеров и сильных личностей.

Финансы и работа 4 января

Если сегодняшний день для вас является рабочим, к делам стоит подойти творчески: не просто механически выполнять, а искать неординарный подход. Главные качества, которые помогут вам добиться успехов: харизма, решительность, креативность, пунктуальность.


Астрологи советуют держать наготове блокнот и ручку: в любой момент может посетить важная идея или интересная мысль. В первые дни 2022 года сознание будет настроено на творческую волну, особенно сегодня. Что касается покупок, то сегодня можно смело тратиться на вещи для дома, одежду.

Любовь и общение в 3 лунный день

Под эгидой Водолея довольно просто находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Велик шанс, что вас выслушают и поймут даже те, кто раньше не проявлял даже толики дипломатичности. Окружающие с радостью подхватят ваши эмоции, поэтому важно следить за тем, чтобы от вас исходило лишь добро.

Кроме того, Луна настраивает нас на активизацию в любовной сфере. Состоявшимся парам можно использовать этот день для укрепления чувств, а свободным людям — отправляться на поиски новых знакомств, которые, к слову, могут оказаться весьма перспективными.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Не исключено, что время сегодня пролетит незаметно. Постарайтесь сфокусироваться на чем-то хорошем и позитивном. Водолей способствует избавлению от неприятных и застарелых эмоций. Нужно обсуждать проблемы с близкими, чтобы обрести облегчение. Обязательно берегите свое здоровье: не переохлаждайтесь и не передайте, избегайте вредных продуктов. Полезными будут умеренные физические нагрузки.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей женой Богомолова
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году,
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на

Топ на сегодня

История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу"
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец",

Еще по теме

Лунный день сегодня 14 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 22 мая 2021 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2019 года
Лунный день сегодня 8 января 2019 года