Лунный день сегодня 4 января 2022 года

Вадим Карасев

Чтобы настроиться на позитивную волну, предлагаем обратиться к советам астрологов, собранным в лунном календаре. Следуйте подсказкам экспертов, тогда все пройдет плавно и без эксцессов.

Этот вторник обещает быть благоприятным, но требовательным. Этот тот самый день, когда нам нужно быть в тонусе. Старайтесь пользоваться специальными практиками, заряжающими силой и энергией.

Фаза Луны: наступает 3 лунный день. Сегодня растущая Луна в Водолее располагает к общению, помогает включиться в решение насущных дел и забот, преодолеть лень и апатию. Настало время начать планировать дела и заниматься работой по дому.

Магнитные бури 4 января: ожидается легкое повышение активности Солнца, но вероятность образования магнитной бури невелика. Не перегружайте себя делами.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

шопинг;физическая активность;доброта;общение;творчество.переохлаждение;длительное уединение.

Луна призывает нас к тому, чтобы обрести что-то новое, а также избавиться от старого. Это прекрасный день для уборки, утилизации ненужных вещей, а также для приобретения мебели, аксессуаров. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сегодня проводить энергетическую чистку дома. Водолей очень ценит спокойную атмосферу, поэтому лучше не ругаться с близкими.

Что надеть в этот вторник

Астрологи советуют сегодня придумать несвойственный вам образ. При этом важно выглядеть ухоженно и опрятно. Это благотворно скажется на удаче в любви и в делах. Общая идея может быть любой, а дополнить наряд лучше интересными аксессуарами и яркими принтами.

Из камней-талисманов сегодня лучше отдавать предпочтение минералам стихии Воздуха: малахиту и топазу. Из украшений можно выбрать изделия из платины или золота. Платина — металл людей-интеллектуалов, а золото — лидеров и сильных личностей.

Финансы и работа 4 января

Если сегодняшний день для вас является рабочим, к делам стоит подойти творчески: не просто механически выполнять, а искать неординарный подход. Главные качества, которые помогут вам добиться успехов: харизма, решительность, креативность, пунктуальность.





Астрологи советуют держать наготове блокнот и ручку: в любой момент может посетить важная идея или интересная мысль. В первые дни 2022 года сознание будет настроено на творческую волну, особенно сегодня. Что касается покупок, то сегодня можно смело тратиться на вещи для дома, одежду.

Любовь и общение в 3 лунный день

Под эгидой Водолея довольно просто находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Велик шанс, что вас выслушают и поймут даже те, кто раньше не проявлял даже толики дипломатичности. Окружающие с радостью подхватят ваши эмоции, поэтому важно следить за тем, чтобы от вас исходило лишь добро.

Кроме того, Луна настраивает нас на активизацию в любовной сфере. Состоявшимся парам можно использовать этот день для укрепления чувств, а свободным людям — отправляться на поиски новых знакомств, которые, к слову, могут оказаться весьма перспективными.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Не исключено, что время сегодня пролетит незаметно. Постарайтесь сфокусироваться на чем-то хорошем и позитивном. Водолей способствует избавлению от неприятных и застарелых эмоций. Нужно обсуждать проблемы с близкими, чтобы обрести облегчение. Обязательно берегите свое здоровье: не переохлаждайтесь и не передайте, избегайте вредных продуктов. Полезными будут умеренные физические нагрузки.