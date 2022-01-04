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Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные головные уборы этой зимы

Меховые панамы, яркие шапки, фетровые шляпы и другие самые модные головные уборы этой зимы

Сегодня совет надеть шапку — это не только просьба не морозить уши назло бабушке и прочим родственникам. Головной убор — это важная часть образа, и многие модницы и сами не захотят от него отказываться. Тем более в этом сезоне, кроме вариаций классики, есть и настоящие свежие хиты, которые уже гремят в инстаграме. Итак, что же носить до конца зимы и в чем встречать весну? Разбираемся в нашем материале.

1.Меховые панамы

В последние сезоны панамы выбились в явные лидеры среди популярных головных уборов. Модницы носят их практически круглый год — летом они отлично защищают от солнца, а зимой не дают замерзнуть (если выбрать правильную модель). В топе, конечно, модели из искусственного меха или из овчины. Хотя на первый взгляд модели могут показаться слишком неформальными, не стоит сразу говорить "нет" этому горячему тренду.

Пушистые яркие модели действительно смотрятся эффектно, но могут подойти не всем — на этот случай есть и более сдержанные вариации. Присмотритесь к кремовым панамам из овчины — они отлично подойдут и к teddy-шубе, и к пальто, и освежат мрачный пуховик.


Белла Хадид
Дина Саева
Рианна

2.Балаклавы

Безусловный хит этой зимы — вязаные балаклавы. Модели, закрывающие половину лица, пользуются особенным спросом и ввиду продолжающейся пандемии. Настоящей одой этому головному убору стала коллекция Miu Miu. Многообразие расцветок, плотности вязки, сочетание контрастных оттенков, съемные маски и объемные аппликации — есть чем вдохновиться.

Однотонные модели легко дополнят повседневный гардероб, кроме того, в особенно холодные дни их можно сочетать и с другими головными уборами — шапкой или той же панамой, ну а особенно нарядные модели с узорами или аппликациями станут верными помощниками на эффектной зимней фотосессии для инстаграма.


Стефания Маликова


Тина Кунаки
Miu Miu

3.Яркие бини

Вечная зимняя классика никогда не перестает быть актуальной — вязаная шапка, пожалуй, найдется в гардеробе каждого. И каждый любит ее в первую очередь за ее универсальность, но именно по этой же причине головной убор может и наскучить. Внести разнообразие можно за счет ярких расцветок.


Клава Кока
Влад Лисовец

4.Ушанки

К традиционной шапке, которая неизменно попадает в списки стереотипов о России, можно относиться иронично, но свою практичность она давно зарекомендовала и нашла поклонников по всему миру. Объемные меховые шапки в последние годы то и дело появлялись на подиуме в коллекциях разных брендов. В этом сезоне об ушанках снова вспомнили, но теперь актуальны более современные модели из флиса или овчины. Лайк ушанке этой зимой поставила даже Мадонна.


Мадонна


Дарья Клюкина


Tod's

 


Dior

5.Бейсболки

Бейсболки вошли в модную повестку с новым расцветом стритвира и пока уходить явно не собираются. Аксессуар обосновался не только в спортивных линейках, но и в коллекциях люксовых брендов, а образ с тренчем или пальто стал уже почти наскучившей классикой. Тем не менее дизайнеры и инфлюенсеры настаивают — носить бейсболки по-прежнему не зазорно.

Если все-таки хочется какого-то обновления, то можно экспериментировать со стилизацией — сейчас все чаще в инстаграме можно увидеть, что бейсболку носят с платком. Дуа Липе этот прием явно полюбился.


Рози Хантингтон-Уайтли
Дуа Липа


Ирина Шейк в рекламе Burberry

6.Шляпы

Любители сдержанного стиля могут ликовать, потому что в этом сезоне уличной моде приходится где-то уступать позиции элегантной классике. Строгие фетровые шляпы снова на волне — носить с пальто или со строгим total black, как Джейн Фонда на обложке Vogue. Впрочем, и здесь есть возможность немного "взбунтоваться" и посмотреть в сторону вариаций на тему ковбойского стиля — такие модели, например, были представлены в коллекции Charlotte Knowles.


Джейн Фонда в Alberta Ferretti
Markarian
Ванесса Кирби в Gucci


Charlotte Knowles


Chanel

7.Фуражки

В тренды в этом сезоне вернулась и классическая фуражка, носить которую можно и с пальто, и с дубленками, и с шубами из искусственного меха. Кстати, обратите внимание, что и Гермиона Грейнджер в исполнении Эммы Уотсон в трейлере ожидаемого реюниона "Гарри Поттера" тоже появилась в фуражке.


Эмма Уотсон
Эрин Уотсон в съемке Ruslan Baginskiy
Dolce & Gabbana

8.Береты

Берет, как и шапка-ушанка, у кого-то может вызывать ироничную ухмылку — слишком уж он связан с банальным образом "французского шика". Но под рукой его все равно держат многие модницы, а после премьеры второго сезона "Эмили в Париже" можно ожидать и нового всплеска популярности этого головного убора. Если хочется уйти от совсем ожидаемого образа, то стоит выбирать необычные расцветки, например, с анималистичным принтом, как у Карди Би, или сделать ставку на ретромодели с вуалью.


Карди Би
Каролин Даур
Майли Сайрус
Vivienne Westwood

9.Вязаные панамы

Если зимой вы сильно привяжетесь к меховым панамам, то с наступлением тепла расставаться с образом не придется — просто смените меховую панаму на вязаную. Вещи кроше покорили всех прошлым летом, и эта любовь инфлюенсеров к симпатичной ремесленной технике явно не прошла. Даже в разгар зимы знаменитости, бывающие в теплых краях, активно публикуют фото в вязаных панамах, так что в будущем сезоне эти аксессуары явно еще не потеряют своей актуальности.


Хейли Бибер
Елена Перминова с сыном
Мадонна
Белла Хадид
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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