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Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей женой Богомолова

Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей женой Богомолова

40-летняя Ксения Собчак удивила поклонников неожиданным поступком. Звезда снялась совершенно голой, засветив пятую точку.

Скандальная телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото, на котором позирует в купели без трусов и лифчика.

"31го я баню не хожу, зато 2го - с удовольствием", - подписала Ксения Собчак пикантный снимок, на котором она улыбается во весь рот.

Пользователи Сети бурно отреагировали на фото телеведущей, сравнив ее с Анастасией Волочковой, известной своими эротичными фотосессиями в купели. 

"Должен быть ответ от Волочковой", "Отличная фигура!", "Волочкова отдыхает", "Ща у Волочковой приступы панической атаки начнётся", "Ксения, Вы молодец, знаете, как людей провоцировать Чувствую, сейчас налетят моралисты", "Конкуренция Волочковой", - отмечают подписчики.

Стоит отметить, незадолго до Ксении Собчак откровенное фото опубликовала на своей странице в инстаграме экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз, показав накануне Нового года свои оголенные ягодицы.

"Пока-пока, старый! Берегла эти фотки. Дело в том, что мы с @vitalia_varshavskaya почти ГОД не могли договориться о фотосессии и вот, под финал года, все случилось. Кажется, они достойны праздничного настроя", - заявила актриса.

Как писал NEWSTES, ранее на Собчак подали в суд, потребовав 100 миллионов за оскорбление цыган.

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По материалам: uposters.ru

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