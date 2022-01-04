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Мужчина купил дом, но только спустя пять лет обнаружил секретную комнату, в которую решил войти и вскоре перестал отвечать в сети

Мужчина купил дом, но только спустя пять лет обнаружил секретную комнату, в которую решил войти и вскоре перестал отвечать в сети

Еще в момент покупки, Мартин Фримен заметил, что один из участков стены внутри недвижимости выделялся среди остальных, но посчитал, что это просто необычное дизайнерское решение.

Однажды мужчина оперся на ту самую часть, как внезапно стена ушла в сторону из-под руки. Мартин был шокирован, ведь на протяжении пяти лет он не знал про тайную комнату внутри собственного дома.

Со слов мужчины, он всегда считал, что ему повезло с домом, ведь он приобрёл его за относительно небольшую стоимость несмотря на то, что район был далеко не из дешевых.


«Я всегда верил в то, что это была счастливая случайность, ведь в этом районе недвижимость стоит не дешево»

Также Мартин выяснил, что секретная дверь открывается только при нажатии на определенный кирпич, именно поэтому никто не мог открыть тайную комнату на протяжении длительного времени.


«Внутри комнаты мне не удалась обнаружить чего-то сверхъестественного. Меня больше пугает тот факт, что я могу спустя еще пять лет найти что-то подобное»


Мартин Фримен опубликовал ролик в сети, где поделился находкой с интернет-пользователями. Однако многие заметили, что в потайной комнате стоит сейф, о котором он нигде и никому не говорил.

И это действительно подозрительно, ведь как только интернет-комьюнити стало говорить о сейфе в стене, Мартин перестал полностью контактировать с журналистами и рассказывать какие-либо подробности.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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