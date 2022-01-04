Наталья Рудова набросилась на известного коуча

Актриса Наталья Рудова заступилась за Ксению Собчак. Интервью Ксении Собчак с известным коучем Еленой Блиновской вызвало большой резонанс среди общественности. Даже звезды решили поделиться мыслями от просмотра. 40-летняя Ксения Собчак умеет удивлять публику. Еще совсем недавно она выпустила документальный фильм о так называемых инфоцыганах, в котором пальму первенства взяла Елена Блиновская как основательница тренинга «Марафон желаний». Сегодня же журналистка презентовала интервью с коучем на YouTube-канале «Осторожно: Собчак!». Впрочем, телеведущая не скрывала того, что идея снять ролик об инфоцыганах пришла ей на ум только после интервью с тренером личной эффективности.Наталья Рудова в бикини Пообщавшись с Блиновской, которую, некоторые называют продавцом воздуха, Собчак ни смогла не снять фильм о тренингах про «успешный успех». Как фильм, так и интервью с марафонщицей публика приняла на ура. Одной из первых высказалась звезда «Татьяниного дня» Наталья Рудова. Актриса написала: «Смотрю интервью известного коуча и ржу. Такой «просветленный» человек и такой хабалистый и неуравновешенный, я просто в шоке. Как можно доверять свою жизнь такому? Ребят, чудес не бывает. Нужен хороший психолог, если хотите решить свои проблемы. Это серьезная работа!» 38-летняя Рудова знает, о чем говорит. Ведь в разговоре с поклонниками она призналась, что давно посещает психолога. Блондинка уверяет: беседа со специалистом эффективнее повлияет на жизнь, чем советы кого-то из соцсетей. Интервью Собчак с Блиновской вышло напряженное. На все вопросы ведущей Елена отвечала нервно, ругалась матом и отмалчивалась на острые вопросы. Все то, о чем спрашивала Ксения, выводило из себя исполнительницу желаний. Мнение о поведении коуча разделилось. Одни считают такую манеру общения неприемлемой для человека, который говорит про добро, солнечный поток и спокойствие. Другие же встали на защиту брюнетки и написали, что та просто проживает эмоции в реальном времени, отстаивает личные границы, а вот Собчак на это не способна.