Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку "Тур де Ски"

Вадим Карасев

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски".

В финальной гонке — масс-старте свободным стилем на 10 километров в гору — россиянка заняла 4-е место с результатом 36 минут 13,5 секунды. Ей хватило этого результата для победы в общем зачете тура.

Для российских лыжниц эта победа стала первой в истории "Тур де Ски". Ранее лучшим результатом было 2-е место Непряевой в 2019 и 2020 годах, а также Юлии Ступак в 2021-м.

Наши лыжники выигрывали 4 раза: Александр Легков в 2013-м, Сергей Устюгов в 2017-м, Александр Большунов в 2020 и 2021-м. И еще 7 раз стояли на подиуме (Легков, Вылегжанин, Спицов и трижды Устюгов).

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, швед Юхан Ульссон прокомментировал победу Натальи Непряевой.

"Андерссон прошла гонку правильно. Непряева — вот кто испортил план Эббы, пройдя так здорово эту гору. Никто сегодня не мог остановить россиянку", — заявил Ульссон.