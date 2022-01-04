Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана Пожарская отдыхают на Мальдивах

Вадим Карасев

Иван Янковский и Диана Пожарская на новогодние праздники улетели на Мальдивы и делятся солнечными кадрами — на зависть всем, кто остался в заснеженной Москве. Пока по фотографиям непонятно, отдыхают ли актеры вдвоем или взяли с собой маленького сына Олега.

Пару недель назад на премьере фильма "Чемпион мира", где оба снялись, Иван и Диана появились с обручальными кольцами, подтвердив тем самым, что поженились. Однако когда именно состоялась свадьба, неизвестно. Можно предположить, что на Мальдивах пара как раз проводит свой медовый месяц, но об этом актеры ничего в соцсетях не писали.





Напомним, Иван и Диана долго скрывали свои отношения, а потом и беременность Пожарской. Родителями актеры стали в июне.

Маргарита Дорошевич