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Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана Пожарская отдыхают на Мальдивах

Новогодние каникулы или медовый месяц? Иван Янковский и Диана Пожарская отдыхают на Мальдивах

Иван Янковский и Диана Пожарская на новогодние праздники улетели на Мальдивы и делятся солнечными кадрами — на зависть всем, кто остался в заснеженной Москве. Пока по фотографиям непонятно, отдыхают ли актеры вдвоем или взяли с собой маленького сына Олега.

 


 


Пару недель назад на премьере фильма "Чемпион мира", где оба снялись, Иван и Диана появились с обручальными кольцами, подтвердив тем самым, что поженились. Однако когда именно состоялась свадьба, неизвестно. Можно предположить, что на Мальдивах пара как раз проводит свой медовый месяц, но об этом актеры ничего в соцсетях не писали.


Напомним, Иван и Диана долго скрывали свои отношения, а потом и беременность Пожарской. Родителями актеры стали в июне.

 

 


 


 

 


 


 

 


 


 


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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