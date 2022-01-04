Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Вадим Карасев

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса. Он был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна, пишет австрийская газета Heute.

По словам экспертов, возбудитель неизвестного варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех заболевших "атипичную комбинацию мутаций", которую обозначили как B.1.640.2. В исследовании французских докторов говорится о том, что в штамме присутствет 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU", - отметили исследователи.

Предыдущим вариантом коронавирусной инфекции, широко распространившимся по миру, стал B.1.1.529, получивший также название "омикрон". Ученые Университетского колледжа в Лондоне нашли в нем более 32 мутаций. Первые сообщения о заражении "омикроном" в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября.

Не так давно Франция установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки - стало известно о 179 807 подтвержденных новых случаях. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря - в стране выявили 104,6 тысячи зараженных. Вслед за Францией всплеск суточной заболеваемости зарегистрировали в Великобритании и США.