Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса. Он был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна, пишет австрийская газета Heute.

По словам экспертов, возбудитель неизвестного варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех заболевших "атипичную комбинацию мутаций", которую обозначили как B.1.640.2. В исследовании французских докторов говорится о том, что в штамме присутствет 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU", - отметили исследователи.

Предыдущим вариантом коронавирусной инфекции, широко распространившимся по миру, стал B.1.1.529, получивший также название "омикрон". Ученые Университетского колледжа в Лондоне нашли в нем более 32 мутаций. Первые сообщения о заражении "омикроном" в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября.

Не так давно Франция установила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки - стало известно о 179 807 подтвержденных новых случаях. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря - в стране выявили 104,6 тысячи зараженных. Вслед за Францией всплеск суточной заболеваемости зарегистрировали в Великобритании и США.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей женой Богомолова
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году,
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на

Топ на сегодня

История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу"
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец",

Еще по теме

Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство