Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 января 2022 года

Вадим Карасев

Начало нового года — ответственное время, и провести его нужно так, чтобы привлечь успех и процветание. Советы нумерологов помогут спланировать дела на 4 января таким образом, чтобы не упустить ничего важного и привлечь удачу.

Вторник — позитивный день, омрачить который могут перепады настроения и эпатаж, лишний в эти сутки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют найти баланс между эмоциями и разумом, чтобы не ошибиться и не зайти в тупик из-за самонадеянности.

Число-покровитель 4 января 2022 года

Рассчитать число-покровитель этого вторника не сложно. Для этого нужно сложить все цифры даты 04.01.2022, а после прибавить порядковый номер недели двойку. Получается: 4+0+1+2+0+2+2+2=13. 1+3=4.

Этот день пройдет под эгидой числа Четыре. Влияние этого числа помогает находить общий язык с окружением, оставаться в равновесии с собой и без труда продолжать начатые дела. Энергетика Четверки нередко вызывает желание выйти из тени, совершить нечто смелое. Во вторник нумерологи рекомендуют избегать рискованных действий, которые могут испортить репутацию, и направлять энергию в русло решения важных задач.

События 4 января из прошлого

4 декабря 1905 года в Женеве напечатан первый номер газеты «Вперед». Четверка помогает договариваться с людьми и продвигаться к новым успехам в коллективе.

4 декабря 1923 года в газете «Правда» опубликованы «Странички из дневника» В. И. Ленина, призывающие бороться с неграмотностью населения. Энергетика числа 4 покровительствует тем, кто не останавливается в развитии и развивается всесторонне.

В 1959 году космический аппарат Луна-1 первым достиг окрестностей Луны. Этот день идеален для прорыва. Не бойтесь смелых действий, которые приведут к новым успехам.

Советы нумерологов на этот вторник

Во вторник коллективная работа принесет больше результатов, чем самостоятельные изыскания. Решения, принятые коллективно, уберегут от ошибок в дальнейшем.

Под эгидой четверки проще проводить переговоры. Этот день предназначен для общения и поисков истины во время обсуждений.

Вторник — время для активной работы. Упорство, трудолюбие и открытость помогут найти способ завершить трудности и привлечь позитивные перемены.

Этот день — время для осмысленного труда. Старайтесь не брать на себя той ответственности, которая не по плечу.

Талисманы удачи на 4 января

На этот день нумерологи рекомендуют выбирать талисманы из дерева. Их энергетика способна не только защитить от проблем и невзгод, но и придать сил для решения сложных вопросов и проблем.

В одежде нумерологи рекомендуют придерживаться коричневых оттенков. С их помощью будет проще противостоять соблазнам и принимать верные решения, идя на поводу голоса разума.

Малахит. Энергетика этого минерала помогает людям умственного труда, ограждает от импульсивных поступков и направляет на путь, ведущий к процветанию.