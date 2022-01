Объем ликвидности в DeFi-экосистеме Osmosis превысил $1 млрд

Децентрализованная платформа Osmosis на базе Cosmos достигла TVL в $1 млрд.

3 января объем торгов на DEX составил $95 млн. Цена нативного токена OSMO за последние сутки выросла на 8,8%, согласно CoinGecko.

Данные: info.osmosis.zone.

На скриншоте выше видно, что помимо OSMO и ATOM значительной популярностью пользуются алгоритмический стейблкоин UST и LUNA (нативный токен экосистемы Terra).

https://forklog.com/algoritmicheskie-stejblkoiny-kak-razvivayutsya-alternativy-usdt-i-usdc/

Росту TVL экосистемы, очевидно, способствовала интеграция Osmosis с кроссчейн-мостом Terra Bridge.

1/ As some of you #LUNAtics may have noticed over the holidays, outbound IBC transfers from Terra to @osmosiszone have been added directly to the Terra Bridge UI. https://t.co/iOK7YyrgUZ pic.twitter.com/vmEXlRNjlu