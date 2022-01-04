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Основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в мошенничестве. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в мошенничестве. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Во время вчерашнего судебного заседания в Сан-Хосе (Калифорния) присяжные признали 37-летнюю Элизабет Холмс, основательницу стартапа Theranos, виновной по четырем из 11 пунктов. Доказана вина предпринимательницы в заговоре и мошенничестве с целью обмана инвесторов. Холмс грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до миллиона долларов. Однако, по мнению юристов, вряд ли ей назначат максимальное наказание. По трем пунктам присяжные пока не пришли к единому мнению, поэтому они еще будут рассматриваться. На заседание Холмс прибыла со своим женихом Билли Эвансом и родителями. Она не общалась с многочисленными журналистами, собравшимися возле здания суда, и не давала никаких комментариев.


Элизабет Холмс с родителями и женихомЭлизабет Холмс прославилась, когда в 19-летнем возрасте, бросив Стэнфордский университет, создала стартап Theranos. В Стэнфорде девушка училась на химика. В качестве стартового капитала компании она использовала деньги, накопленные на учебу. Предпринимательница заявляла, что изобрела уникальный прибор, который поможет мгновенно ставить широкий спектр диагнозов всего по одной капле крови. Открытая в 2003 году компания привлекла гигантские инвестиции, к 2014-му стоимость Theranos уже оценивалась в девять миллиардов долларов. Среди инвесторов были такие фигуры, как Руперт Мердок и Билл Клинтон. Состояние самой Холмс, по подсчетам прессы, достигало 4,5 миллиардов долларов. Она лидировала в составленном Forbes рейтинге самых богатых женщин Америки, заработавших свои миллиарды самостоятельно, и пресса называла ее чуть ли не новым Стивом Джобсом.


Элизабет Холмс Конец красивой истории успеха пришел в 2015 году, когда выяснилось, что технология Theranos не работает. Как рассказывалось в опубликованном в The Wall Street Journal расследовании, компания тайком проводила анализы на чужом оборудовании. Также сообщалось, что пациентам ставили ошибочные диагнозы. Это была вынуждена признать и сама Холмс, однако она выражала готовность перестроить лабораторию с нуля, чтобы не допускать в будущем неверных результатов анализов. Вскоре прокуратура США начала расследовать вероятность того, что Холмс намеренно вводила в заблуждение инвесторов и чиновников относительно своих достижений.В 2018 году компанию закрыли, а летом 2021-го начался суд над ее основательницей. Этой весной сервис Hulu выпустит сериал по мотивам истории Холмс. В многосерийной ленте "Выбывшая" (The Dropout) главную роль исполняет Аманда Сейфрид.
Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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