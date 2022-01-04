Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»

1. Что означает, когда название страны заканчивается на «-стан»?На суффикс «-стан» оканчиваются названия семи стран: Афганистан, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Афганистан стал независимой страной в начале 20 века, а Пакистан образовался после раздела Индии в 1947 году. Остальные страны были официально признаны после распада СоветскогоСоюза в 1991 году. Все семь имеют имена, оканчивающиеся на «-стан» из-за языковой истории Центральной Азии. Термин «-стан» происходит от персидского и означает «земля» или «страна». Итак, Казахстан — это «земля казахов», а Узбекистан — «земля узбеков», и остальные следуют его примеру.2. Когда была доставлена первая пицца в истории?Сообщается , что в 1889 году король Италии Умберто I и его жена Маргарита Савойская сделали первый в истории заказ на доставку пиццы. Как гласит история, королева хотела попробовать местные блюда, когда пара посетила Неаполь, и призвала Раффаэле Эспозито приготовить для них одно из его фирменных блюд: пиццу. Он испек им целых три пирога. Как только пицца была доставлена ​​из духовки, ее быстро отнесли к королевской семье. Мало того, что это первая доставка пиццы; это также место, где пицца «Маргарита» получила свое название. Пирог с простым соусом, сыром и базиликом, как сообщается, был их любимым — с ингредиентами, которые якобы представляют цвета на итальянском флаге (красный, белый и зеленый).3. Была ли когда-нибудь Пизанская башня прямой?Строительство наклонной башни в Пизе началось в 1173 году, и даже в начале этого процесса было ясно, что сооружение не будет стоять прямо. К тому времени, когда в 1178 году был добавлен третий этаж, башня уже начала сдвигаться и показывала признаки своего характерного наклона.4. Что означает «Д» в «День Д»?Хотя существует множество теорий о том, что означает буква «Д» в «День Д», на самом деле это просто военный способ сказать, в какой день начнется операция. Американские военные используют аналогичные обозначения для других временных интервалов, часто добавляя букву «H» для обозначения часа, когда начнется атака.5. Какие вещества использовали викинги-берсерки перед битвами?Как свирепые и неистовые воины, берсерки викингов имеют отличную репутацию как в истории, так и в массовой культуре. Берсерки — это норвежцы, которые сражались раздетыми, находясь, вероятно, под воздействием галлюциногенных веществ, и бушевали на поле боя с яростью диких зверей. Считается, что для того, чтобы продемонстрировать свою шокирующую энергию и поведение на поле боя, берсерки смешали медовуху и пиво с волшебными грибами.6. Почему викинги не остались в Северной Америке?Скандинавские исследователи основали по крайней мере одну колонию на острове Ньюфаундленд примерно в 1000 году нашей эры. Сообщество викингов, получившее название L’Anse aux Meadows, считается старейшим европейским поселением в Северной Америке. Археологические свидетельства из L’Anse aux Meadows указывают на наличие зданий, которые использовались как мастерские и жилища, а артефакты свидетельствуют о деревообработке и производстве железа. Однако урегулирование вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов — особенно вопрос о том, почему скандинавы не остались в Северной Америке. У историков есть несколько теорий, в том числе мнения о том, что погода была слишком суровой. Некоторые считают, что после десятилетий, когда викинги пользовались обильными ресурсами в Северной Америке, период холода сделал землю менее плодородной, а моря полными льда. Другой потенциальной силой, вытесняющей викингов из Северной Америки, было присутствие групп коренного населения — фактор, которым приезжим не нужно было управлять, когда они заселяли Исландию и Гренландию.7. Насколько опасен зыбучий песок?Зыбучие пески действительно существуют, но популярные культурные представления неверно истолковывают его функции. Зыбучий песок состоит из песка, ила, глины или другого подобного зернистого вещества, смешанного с водой. Обычно он появляется возле водоемов, и когда его возбуждают от изменения давления или толчка, он становится похож на провал. Фильмы и сериалы показывают, что сопротивление зыбучим пескам только увеличивает их всасывающие качества, делая их более смертоносными. Нет никаких доказательств того, что человек может полностью погрузиться в зыбучие пески, но попадание в мутную субстанцию ​​может ограничить подвижность и привести к ущербу от животных, погоды или приливов.8. Когда римляне начали носить брюки?Греки и римляне, среди других древних групп, известны тем, что носили одежды и тоги. В римском обществе тога демонстрировала социальный статус и богатство и обычно давала человеку чувство собственного достоинства. С другой стороны, штаны ассоциировались с не римлянами или «варварами». В первом веке до нашей эры римский оратор Цицерон отмечал агрессивность иностранцев в брюках, и до второго века нашей эры римских легионеров можно было отличить от вспомогательных войск по тому, что у них было на ногах (среди прочего). К четвертому веку брюки были более распространены в римском обществе, но это считалось проблемой, поэтому и брюки, и ботинки были запрещены. Ношение брюк в Риме могло фактически привести к вечному изгнанию. Связь между варварами и штанами не исчезла, но с учетом того, что готские племена начали отказываться от римской имперской власти, запрет на брюки не был устойчивым. К шестому веку брюки, которые часто носили под туниками, были стандартной модой.9. Как люди «читают» тотемные столбы?Тотемные столбы — это вертикальные визуальные памятники и представления событий, предков, верований, людей и других аспектов культурного и исторического значения. Изготовленные из дерева (обычно кедра) коренными народами Северной Америки, тотемные столбы рассказывают и документируют истории с помощью вырезанных символов и изображений. Фигуры, формы и дизайн значительно различаются в зависимости от назначения, типа и культуры. Тотемные столбы не являются почитаемыми идолами и не содержат души божеств. Вопреки распространенному мнению, резные фигурки не читаются сверху вниз. Некоторые столбы не имеют линейной структуры, в то время как другие помещают важные фигуры и изображения внизу для большей наглядности.