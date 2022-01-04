Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»

Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»
1. Что означает, когда название страны заканчивается на «-стан»?

На суффикс «-стан» оканчиваются названия семи стран: Афганистан, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Афганистан стал независимой страной в начале 20 века, а Пакистан образовался после раздела Индии в 1947 году. Остальные страны были официально признаны после распада СоветскогоСоюза в 1991 году. Все семь имеют имена, оканчивающиеся на «-стан» из-за языковой истории Центральной Азии. Термин «-стан» происходит от персидского и означает «земля» или «страна». Итак, Казахстан — это «земля казахов», а Узбекистан — «земля узбеков», и остальные следуют его примеру.

2. Когда была доставлена первая пицца в истории?

Сообщается , что в 1889 году король Италии Умберто I и его жена Маргарита Савойская сделали первый в истории заказ на доставку пиццы. Как гласит история, королева хотела попробовать местные блюда, когда пара посетила Неаполь, и призвала Раффаэле Эспозито приготовить для них одно из его фирменных блюд: пиццу. Он испек им целых три пирога. Как только пицца была доставлена ​​из духовки, ее быстро отнесли к королевской семье. Мало того, что это первая доставка пиццы; это также место, где пицца «Маргарита» получила свое название. Пирог с простым соусом, сыром и базиликом, как сообщается, был их любимым — с ингредиентами, которые якобы представляют цвета на итальянском флаге (красный, белый и зеленый).

3. Была ли когда-нибудь Пизанская башня прямой?

Строительство наклонной башни в Пизе началось в 1173 году, и даже в начале этого процесса было ясно, что сооружение не будет стоять прямо. К тому времени, когда в 1178 году был добавлен третий этаж, башня уже начала сдвигаться и показывала признаки своего характерного наклона.

4. Что означает «Д» в «День Д»?

Хотя существует множество теорий о том, что означает буква «Д» в «День Д», на самом деле это просто военный способ сказать, в какой день начнется операция. Американские военные используют аналогичные обозначения для других временных интервалов, часто добавляя букву «H» для обозначения часа, когда начнется атака.

5. Какие вещества использовали викинги-берсерки перед битвами?

Как свирепые и неистовые воины, берсерки викингов имеют отличную репутацию как в истории, так и в массовой культуре. Берсерки — это норвежцы, которые сражались раздетыми, находясь, вероятно, под воздействием галлюциногенных веществ, и бушевали на поле боя с яростью диких зверей. Считается, что для того, чтобы продемонстрировать свою шокирующую энергию и поведение на поле боя, берсерки смешали медовуху и пиво с волшебными грибами.

6. Почему викинги не остались в Северной Америке?

Скандинавские исследователи основали по крайней мере одну колонию на острове Ньюфаундленд примерно в 1000 году нашей эры. Сообщество викингов, получившее название L’Anse aux Meadows, считается старейшим европейским поселением в Северной Америке. Археологические свидетельства из L’Anse aux Meadows указывают на наличие зданий, которые использовались как мастерские и жилища, а артефакты свидетельствуют о деревообработке и производстве железа. Однако урегулирование вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов — особенно вопрос о том, почему скандинавы не остались в Северной Америке. У историков есть несколько теорий, в том числе мнения о том, что погода была слишком суровой. Некоторые считают, что после десятилетий, когда викинги пользовались обильными ресурсами в Северной Америке, период холода сделал землю менее плодородной, а моря полными льда. Другой потенциальной силой, вытесняющей викингов из Северной Америки, было присутствие групп коренного населения — фактор, которым приезжим не нужно было управлять, когда они заселяли Исландию и Гренландию.

7. Насколько опасен зыбучий песок?

Зыбучие пески действительно существуют, но популярные культурные представления неверно истолковывают его функции. Зыбучий песок состоит из песка, ила, глины или другого подобного зернистого вещества, смешанного с водой. Обычно он появляется возле водоемов, и когда его возбуждают от изменения давления или толчка, он становится похож на провал. Фильмы и сериалы показывают, что сопротивление зыбучим пескам только увеличивает их всасывающие качества, делая их более смертоносными. Нет никаких доказательств того, что человек может полностью погрузиться в зыбучие пески, но попадание в мутную субстанцию ​​может ограничить подвижность и привести к ущербу от животных, погоды или приливов.

8. Когда римляне начали носить брюки?

Греки и римляне, среди других древних групп, известны тем, что носили одежды и тоги. В римском обществе тога демонстрировала социальный статус и богатство и обычно давала человеку чувство собственного достоинства. С другой стороны, штаны ассоциировались с не римлянами или «варварами». В первом веке до нашей эры римский оратор Цицерон отмечал агрессивность иностранцев в брюках, и до второго века нашей эры римских легионеров можно было отличить от вспомогательных войск по тому, что у них было на ногах (среди прочего). К четвертому веку брюки были более распространены в римском обществе, но это считалось проблемой, поэтому и брюки, и ботинки были запрещены. Ношение брюк в Риме могло фактически привести к вечному изгнанию. Связь между варварами и штанами не исчезла, но с учетом того, что готские племена начали отказываться от римской имперской власти, запрет на брюки не был устойчивым. К шестому веку брюки, которые часто носили под туниками, были стандартной модой.

9. Как люди «читают» тотемные столбы?

Тотемные столбы — это вертикальные визуальные памятники и представления событий, предков, верований, людей и других аспектов культурного и исторического значения. Изготовленные из дерева (обычно кедра) коренными народами Северной Америки, тотемные столбы рассказывают и документируют истории с помощью вырезанных символов и изображений. Фигуры, формы и дизайн значительно различаются в зависимости от назначения, типа и культуры. Тотемные столбы не являются почитаемыми идолами и не содержат души божеств. Вопреки распространенному мнению, резные фигурки не читаются сверху вниз. Некоторые столбы не имеют линейной структуры, в то время как другие помещают важные фигуры и изображения внизу для большей наглядности.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Лунный день сегодня 4 января 2022 года
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей женой Богомолова
Мокрая Собчак снялась без трусов, показав голый зад вслед за бывшей
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году, которые заставили нас сказать «Ух ты»
Ответы на 9 вопросов об истории, которые мы узнали в 2021 году,
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
Модная битва: Джаред Лето против Андрея Малахова
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
4 шага к спокойствию и пониманию себя от Мастера Шаолинь
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Когда Крещение в 2022 году: дата, традиции и особенности празднования
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Формат переговоров Путина и Байдена возмутил Евросоюз
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге
Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на

Топ на сегодня

История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу"
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец",

Еще по теме

Ответы на вопросы об истории, которые мы узнали в 2021 году
В KFC отвергают информацию о попадании крысы в заказ посетителя
Дороги в Таджикистане признаны лучшими в Центральной Азии
Европарламент обвинил РФ в вытеснении США из Центральной Азии