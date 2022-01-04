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Польский фермер обнаружил у себя на участке пещеру, которой более 10 000 лет и спустился туда

Польский фермер обнаружил у себя на участке пещеру, которой более 10 000 лет и спустился туда

Адам Брычек – самый обычный фермер. В один из рабочих дней мужчина осматривал свою территорию, как внезапно заметил недавно образовавшуюся яму.

Недолго думая, он решил её проверить. Как позже было установлено специалистами, это была пещера, где проживали люди более десяти тысяч лет назад.


Как признался Адам, когда он начал спускаться, он понял, что глубина довольно большая и даже думал вернуться на поверхность.

Но собравшись с силами, он смог преодолеть страх. Под землей, на глубине более 11 метров, располагались комнаты, площадь которых не более пары десятков квадратных метров.

Вернувшись на поверхность, фермер решил оповестить археологов, которые быстро прибыли по указанному Адамом адресу. Во время раскопок специалисты установили, что в этих местах древние люди добывали камень, а подобные комнаты образовались естественным путем.

Для изучения подземных туннелей часть фермы Адама передали на временное пользование специальным службам, которые уже сейчас ведут активную подготовку перед началом археологических работ.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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