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«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года

«Прошлогодние» дела: что важно доделать после Нового года

Справиться с намеченными делами и планами не всегда удается в срок, и для того, чтобы начать год успешно, в самом его начале важно обратить внимание на «прошлогодние» дела. Их важно завершить, чтобы не оттолкнуть от себя удачу.


Незавершенные дела имеют свойство накапливаться подобно снежному кому. Если на них вовремя не обратить внимания, то в конце концов дел накопится слишком много, и придется потратить много драгоценного времени на их завершение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать новый год с работы над ошибками, чтобы быстро справиться с теми вопросами, которые не удалось закрыть в конце прошлого года.

Уборка. Безусловно, подготовка к новогодним праздникам включает в себя наведение порядка, однако в спешке многие забывают до конца разобрать все имеющиеся вещи. В новогодние каникулы будет время для того, чтобы сделать ревизию и окончательно попрощаться с теми предметами обихода, которые уже не смогут вам послужить.

Примирение. Не всегда удается попросить прощения у всех близких и друзей перед наступлением Нового года, но это можно исправить. Примирительный ужин, звонок по телефону или личная встреча помогут расставить все точки над «‎и» в сложных вопросах и найти компромиссные решения. Освободиться от вины, тревоги и сомнений важно для удачного начала года.

Обещания. Порой мы забываем о своих обещаниях, и после наступления Нового года важно закрыть этот вопрос. Сдержав данные обязательства, вы сможете сохранить репутацию и заручиться поддержкой близких людей, ведь они ждут действий, которые были обещаны в преддверии новогодних праздников.

Работа. Не всегда удается выполнить все дела, и в новогодние праздники важно уделить время тем вопросам, которые не удавалось разрешить ранее. Такая тактика поможет освободиться от обязательств и начать рабочий год с покорения новых вершин, не паникуя и не пытаясь распределить время между новыми и старыми обязанностями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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