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Рейтинг Forbes: миллиардеры, которые за 2021 год разбогатели больше всех

Рейтинг Forbes: миллиардеры, которые за 2021 год разбогатели больше всех
10. Билл Гейтс

Богатство: $139,2 млрд
За год приумножил на: $18,9 млрд

С финансовой точки зрения 2021 год был для Гейтса и удачным и неудачным.

С одной стороны, его инвестиционный доход существенно вырос.
С другой, он отдал своей бывшей жене Мелинде, с которой развелся после 27 лет брака, активы, стоимость которых оценивается в 6,2 млрд долларов.

В американских СМИ мелькала информация о том, что Билл и Мелинда подписали брачный договор. Но так ли это, и если правда, то какие пункты содержатся в договоре — широкая публика вряд ли узнает.

Под вопросом сейчас находится будущее благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, в который пара «влила» около 19 миллиардов долларов.

9. Робин Цзэн

Состояние: $57,6 млрд
За 2021 год приумножил состояние на: $26,8 млрд

Цзэн основал и руководит Contemporary Amperex Technology (CATL). Это один из крупнейших в мире производителей литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Услугами CATL пользуются такие автомобильные гиганты как BMW, Volkswagen, Tesla и Geely.

Компания Цзэна имеет для Китая особое значение. Руководство Поднебесной активно поощряет развитие новых технологий, чтобы обеспечить стране мировое технологическое лидерство. И энергетика – а именно в этой сфере специализируется CATL – сейчас выходит на первый план, особенно на фоне борьбы с глобальным потеплением.

8. Чжан Имин

Размер капитала: $59,4 млрд
Прирост капитала за 2021 год: $31,7 млрд

Китайский миллиардер основал компанию ByteDance, которая создала TikTok. Именно благодаря бешеной популярности этого мобильного приложения Имин зарабатывает миллиарды долларов.

В настоящее время Имин покинул должность главы ByteDance, хотя и владеет 22% ее акций. Такое решение он принял в связи с тем, что правительство КНР стало жестче контролировать национальный интернет-сектор.

7. Стив Балмер

Размер состояния: $107,5 млрд
Прирост состояния:$32,3 млрд

Один из крупнейших держателей акций Microsoft, наверное, открыл шампанское или что покрепче, когда узнал, что ценные бумаги Microsoft подорожали на 57% в 2021 году.

А еще Балмер – один из «спортивных» миллиардеров. И не потому, что стремится улучшить свою физическую форму, просто он владеет баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Клипперс», который за год подрос в цене на 20%.

6. Бернар Арно

Состояние: $193,9 млрд
Прирост за 2021 год: $43 млрд

Богатейший гражданин Франции ненадолго побыл еще и самым богатым человеком 2021 года, так как акции его транснациональной компании LVMH резко выросли в цене. Однако затем Арно уступил лидерство Безосу и Маску.

Сейчас Арно входит в тройку лидеров самых богатых миллиардеров мира, а бумаги LVMH подорожали на 29%, так как потребители активно скупают предметы роскоши.

LVMH владеет такими люксовыми брендами как Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Christian Dior и Givenchy.

5. Сергей Брин

Владеет: $121,7 млрд
Прирост состояния за 2021 год: $46,7 млрд

Уйдя с руководящей работы в «Гугле» Брин вместе со своим партнером Ларри Пейджем не покинули совет директоров Alphabet – материнской компании Google. И на фоне роста акций Alphabet состояние Брина выросло почти на 47 млрд долларов.

В настоящее время миллиардер спонсирует изучение болезни Паркинсона, а также занимается проектом LTA Research and Exploration, связанным со строительством гигантских революционных дирижаблей. Они будут использоваться для транспортировки груза и людей.

4. Ларри Эллисон

Состояние: $135,7 млрд
Годовой прирост состояния: $47,5 млрд

Один из руководителей Oracle стал за год богаче на 47,5 млрд долларов благодаря двум факторам:

Акции компании выросли на 61%.

У Эллисона есть большой пакет акций Tesla (примерно 1.5%) – больше лишь у Илона Маска. В 2021 году капитализации «Теслы» впервые перевалила за 1 триллион долларов. Аналитики инвестиционной компании Wedbush предполагают, что в 2022 году акции компании подорожают на 28%, до 1,4 тысячи долларов за акцию.

3. Ларри Пейдж

Состояние: $126,3 млрд
За год увеличилось на: $49,1 млрд

Растут в цене акции Alphabet, растет и состояние одного из основателей Google Ларри Пейджа. По данным CNBC, ценные бумаги Alphabet подорожали с начала года на 68% (обогнав Microsoft и Apple), и стали самыми выгодными среди бигтехов.

2. Гаутам Адани

Богатство: $81,1 млрд
Прирост состояния за 2021 год: +$52,5 млрд

Этот индийский мультимиллиардер владеет компанией Adani Group с весьма широкой сферой деятельности – от развития инфраструктуры, и производства электроэнергии до недвижимости, пищевой промышленности и поставок угля и железной руды.

В апреле 2021 года рыночная капитализация Adani Group превысила 100 миллиардов долларов.

Помимо зарабатывания денег Гаутам Адани не чужд благотворительности. Его компания строит школы для детей из бедных семей, а также закупила 48 криогенных емкостей для транспортировки кислорода во время разгула COVID-19.

1. Илон Маск

Состояние: $265,4 млрд
За 2021 год разбогател на: $109,8 млрд

На фоне подорожания ценных бумаг Tesla на 39% и повышения оценки SpaceX Илон стал первым человеком в истории, состояние которого перевалило за 300 миллиардов долларов. Однако пребывание на вершине пищевой цепочки сверхбогачей продлилось недолго, цена акций Tesla поползли вниз, и Маск обеднел на несколько миллиардов долларов.
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По материалам: Sivator

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