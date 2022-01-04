Результаты Steam Awards 2021: одна из наград досталась Forza Horizon 5





Несколько недель назад в сервисе Steam стартовало голосование за лучшие игры 2021 года — премия Steam Awards 2021. Игроки имели возможность отдать свой голос за различные проекты в 10 номинациях. Среди номинированных на премии проектов были и игры издательства Xbox Game Studios, но только в одной категории у них получилось урвать победу.

Игра Forza Horizon 5 была признана пользователями Steam проектом 2021 года с «Лучшим визуальным стилем». Она же была номинирована на звание «Игра года», но победу одержать не смогла.

В остальных категориях игры Xbox Game Studios победу не одержали. Однако игра Deathloop от Bethesda, которая является частью Xbox, выиграла премию за «Самый инновационный геймплей».

Итоговые результаты следующие:

«Игра года» —«Игра года в VR» —«Любимое дитя» —«Друг познается в беде» —«Выдающийся визуальный стиль» —«Самый инновационный геймплей» —«Лучший саундтрек» —«Лучшая игра, которая вам не даётся» —«Устройтесь поудобнее» —«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» —