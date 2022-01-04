Результаты Steam Awards 2021: одна из наград досталась Forza Horizon 5
Несколько недель назад в сервисе Steam стартовало голосование за лучшие игры 2021 года — премия Steam Awards 2021. Игроки имели возможность отдать свой голос за различные проекты в 10 номинациях. Среди номинированных на премии проектов были и игры издательства Xbox Game Studios, но только в одной категории у них получилось урвать победу.
Игра Forza Horizon 5 была признана пользователями Steam проектом 2021 года с «Лучшим визуальным стилем». Она же была номинирована на звание «Игра года», но победу одержать не смогла.
В остальных категориях игры Xbox Game Studios победу не одержали. Однако игра Deathloop от Bethesda, которая является частью Xbox, выиграла премию за «Самый инновационный геймплей».
Итоговые результаты следующие:
«Игра года» — Resident Evil Village
«Игра года в VR» — Cooking Simulator VR
«Любимое дитя» — Terraria
«Друг познается в беде» — It Takes Two
«Выдающийся визуальный стиль» — Forza Horizon 5
«Самый инновационный геймплей» — Deathloop
«Лучший саундтрек» — Marvel’s Guardians of the Galaxy
«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Nioh 2
«Устройтесь поудобнее» — Farming Simulator 2022
«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Cyberpunk 2077