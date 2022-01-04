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Рост акций Apple превзошел показатель биткоина в 2021 году

Рост акций Apple превзошел показатель биткоина в 2021 году


Акции американской корпорации Apple за прошлый год выросли на 40%. За этот же период первая криптовалюта подорожала на 38%. Этими наблюдениями поделились аналитики Bloomberg.


В середине первого дня торгов в 2022 году акции производителя iPhone подорожали почти на 3% — до $182,86. В результате Apple стала первой в мире компанией с капитализацией более $3 трлн. 


Позже курс акций Apple упал ниже $182 и рыночная стоимость компании составила $2,986 трлн. 


Текущая капитализация биткоина составляет $878 млрд, согласно CoinGecko. 


На графике ниже видно, что в прошлом году для цены цифрового золота была характерна более высокая волатильность в сравнении с акциями Apple.


Данные: Bloomberg.

Просадка цены биткоина с апреля по июль превысила 50%. Коррекция по отношению к достигнутому в ноябре историческому максимуму составила 31%. Для сравнения, просадка курса акций Apple в начале года составила примерно 19%.


На скриншоте ниже представлено сравнение капитализации биткоина с показателями крупнейших публичных компаний.


Данные: AssetDash.

Напомним, президент Сальвадора выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты достигнет $100 000.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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