Рост акций Apple превзошел показатель биткоина в 2021 году

Акции американской корпорации Apple за прошлый год выросли на 40%. За этот же период первая криптовалюта подорожала на 38%. Этими наблюдениями поделились аналитики Bloomberg.

В середине первого дня торгов в 2022 году акции производителя iPhone подорожали почти на 3% — до $182,86. В результате Apple стала первой в мире компанией с капитализацией более $3 трлн.

Позже курс акций Apple упал ниже $182 и рыночная стоимость компании составила $2,986 трлн.

Текущая капитализация биткоина составляет $878 млрд, согласно CoinGecko.

На графике ниже видно, что в прошлом году для цены цифрового золота была характерна более высокая волатильность в сравнении с акциями Apple.

Данные: Bloomberg.

Просадка цены биткоина с апреля по июль превысила 50%. Коррекция по отношению к достигнутому в ноябре историческому максимуму составила 31%. Для сравнения, просадка курса акций Apple в начале года составила примерно 19%.

На скриншоте ниже представлено сравнение капитализации биткоина с показателями крупнейших публичных компаний.

Данные: AssetDash.

Напомним, президент Сальвадора выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты достигнет $100 000.



