Самые изощренные преступления с самым неприятным исходом

1. Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер.В примерно 1 час, два человека, одетые, как сотрудники полиции прибыли в музей. Они заявили, что прибыли по тревоге, и охранник впустил их (нарушение протокола). Вскоре двух охранников связали, и пара преступников начала воровать, вырезая и вынимая из рамы бесценные картины. Эти произведения искусства — включая картины Рембрандта, Вермеера, Дега и Мане — еще предстоит найти. Стоимость 13 украденных произведений искусства составляет более 500 миллионов долларов, и все еще существует вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к возвращению произведений искусства. Пока у нас нет ответа о том, кто совершил это преступление, в настоящее время может развиваться версия: в сентябре 2021 года скончался бандит, который, как считалось, был связан с преступлением, — Роберт Джентиле. Следователи надеются, что его смерть может привести к тому, что кто-то заговорит.2. Ограбление почтового грузовика в Плимуте.Водитель и охранник осуществляли регулярную доставку наличных в Федеральный резервный банк Бостона. Благодаря новой системе они управляли почтовым грузовиком, а не броневиками, которые использовались ранее. Мужчина, изображающий из себя полицейского, остановил мужчин, и вскоре банда преступников набросилась на пару мужчин, которых связали и посадили в кузов грузовика. Грузовик сделал несколько остановок, угонщики сбросили грузовик и освободили пленников недалеко от города Рэндольф. За прошедшие годы несколько преступников были названы подозреваемыми, а трем даже были предъявлены обвинения, но в конечном итоге они не были осуждены из-за исчезновения ключевого свидетеля. Многие предполагают, что свидетель был убит, поэтому он не мог давать показания.3. Кража драгоценностей ирландской короны.В 1907 году Дублинский замок был одной из самых неприступных крепостей Ирландии. Он служил штаб-квартирой столичной полиции Дублина, а также многих других полицейских и военных. По этой причине было решено, что драгоценности Ирландской короны будут храниться здесь. Когда была построена сейфовая комната, было обнаружено, что сейф слишком велик, чтобы пройти через дверь, поэтому сейф хранился в библиотеке. От сейфа было всего два ключа, оба принадлежали Ольстерскому королю оружия, сэру Артуру Викарсу. Говорят, что Викарс довольно небрежно обращался со своим ключом, рассказывая о том, как он передавал его людям после пьяных ночей. Утром 6 июля горничная обнаружила, что дверь в раздевалку открыта. Дверь в библиотеку все еще была заперта, но ключи были в замке. Впрочем, Викарс не выглядел слишком обеспокоенным, и он не удосужился проверить драгоценности. Лишь намного позже в тот же день — когда они пошли положить что-то еще в сейф — было обнаружено, что ценные драгоценности пропали. Ни одному из подозреваемых не предъявили обвинений, и ходят слухи, что расследование выявило множество «неподобающих» действий, которые могли привести к закрытию дела. Сегодня драгоценности ирландской короны будут стоить примерно 20 миллионов долларов.4. Кража креста Такера.В 1955 году легендарный ныряльщик Тедди Такер обнаружил кораблекрушение недалеко от берегов Бермудских островов. После дальнейшего расследования (и после обнаружения нескольких золотых и серебряных монет) Такер обнаружил, что это остатки Сан-Педро испанского флота сокровищ, который потерпел крушение в 1594 году. Самым впечатляющим экспонатом среди сокровищ был Крест Такера, 22-каратный золотой крест, инкрустированный семью изумрудами. Вместо того, чтобы продать крест за 200000 долларов на открытом рынке, Такер продал крест правительству Бермудских островов за половину цены, надеясь, что он останется на острове и привлечет посетителей. Крест стал жемчужиной музеев острова и даже был центральным украшением визита королевы Елизаветы II в 1975 году. Когда Такер переместил крест в лучшее место, он обнаружил, что оригинал был заменен замысловатой гипсовой копией. Поскольку крест не перемещали в течение пяти лет, властями было обнаружено мало доказательств. Сегодня крест оценивается в 2 миллиона долларов.5. Бриллиантовое ограбление в Антверпене.Кража алмазов в Антверпене считается одной из самых изощренных краж со взломом, когда-либо совершавшихся. Ворам пришлось обойти 10 уровней, казалось бы, непробиваемых, включая тепловые, световые, магнитные датчики и датчики движения. Их улов был настолько большим, что им потребовалось более двух часов, чтобы вынести все драгоценности из здания. В общей сложности они ушли с бриллиантами и драгоценностями на сумму более 100 миллионов долларов, что сделало это одним из крупнейших ограблений всех времен. Хотя алмазы так и не были обнаружены, большая часть банды была арестована из-за того, что один из участников нервничал и выбросил мешок в окно машины. Владелец собственности обнаружил мешок, в котором были мелкие бриллианты и видеопленка, и сообщил об этом властям, которые использовали эти доказательства для поиска виновных.6. Ограбление Banco Central в Бразилии.В марте 2005 года группа людей создала садоводческую компанию в здании недалеко от Banco Central (известного бразильского банка). В течение нескольких месяцев банда грабителей вырыла туннель, который охватил почти два городских квартала. В первые выходные августа воры прорвались через пол банка и в итоге ушли с примерно 95 миллионами долларов — более 3,5 тонн наличных. Хотя было возвращено более 8 миллионов долларов, большая часть денег все еще потеряна, и обвинения были предъявлены только восьми из 25 виновных.