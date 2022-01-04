Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до 100 км/ч

Вадим Карасев

В конце 2021 года Sega совместно с Intel и ASRock продемонстрировала "самый быстрый" игровой ПК на радиоуправлении с колёсами и мотором. Во время испытаний сборку удалось разогнать на дороге до 100 километров в час, говорится в аккаунте Twitter одного из инженеров.

На корпусе блока нарисован Соник - персонаж серии видеоигр от компании, сиквел фильма с которым выйдет в 2022 году. На ровной гоночной трассе опытный пилот смог разогнать новинку до 100 километров в час, перед этим надев на неё защитный кожух.

Также Sega заявила, что подарит ПК и 23 игры случайному жителю Японии, поучаствовавшему в твиттер-розыгрыше. Такая акция была устроена для стимулирования зимней распродажи в Steam, которая продлится до 5 января.

Ранее Ruposters писал, что российский квантовый компьютер будет доступен всем желающим.