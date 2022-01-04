Следователи начали проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море
20:02 Автор: Наталия Васильева
Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в Охотском море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ, пишет ТАСС.
Предварительно установлено, что 4 января грузовое судно «Григорий Ловцов», находясь в акватории Охотского моря, в 20 км от Шантарских островов, было зажато льдами. В результате оно не смогло самостоятельно передвигаться.
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На борту судна находятся восемь членов экипажа. Как сообщило ранее МЧС РФ, экипаж подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию. Позднее в ведомстве добавили, что на помощь экипажу вылетел вертолёт МЧС.
Экипаж «Григория Ловцова» находится вне опасности, уточнили ТАСС в пресс-службе «Росморречфлота».