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Следователи начали проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море

Следователи начали проверку по факту ЧП с грузовым судном в Охотском море

20:02  Автор: Наталия Васильева



Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП с грузовым судном «Григорий Ловцов» в Охотском море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ, пишет ТАСС. 

Предварительно установлено, что 4 января грузовое судно «Григорий Ловцов», находясь в акватории Охотского моря, в 20 км от Шантарских островов, было зажато льдами. В результате оно не смогло самостоятельно передвигаться.


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На борту судна находятся восемь членов экипажа. Как сообщило ранее МЧС РФ, экипаж подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию. Позднее в ведомстве добавили, что на помощь экипажу вылетел вертолёт МЧС.

Экипаж «Григория Ловцова» находится вне опасности, уточнили ТАСС в пресс-службе «Росморречфлота».

 

 



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# Происшествия / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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