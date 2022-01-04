СМИ: Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка

Вадим Карасев

54-летний Филипп Киркоров отправился на отдых в Майами, отпраздновав Новый год. Помимо собственных детей компанию ему составил близкий друг - фотограф Юрий, сообщает TVCenter.RU.

В своём инстаграме Филипп Киркоров опубликовал кадры из аэропорта. На них можно увидеть короля российской эстрады, передвигающегося на специальной вип-тележке.

Вместе с ним можно было заметить его наследников и накаченного красавца Юру. Фанаты артиста ломают голову, какие именно отношения связывают Киркорова с качком-фотографом, практически везде сопровождающего певца.



Сам Юрий также выкладывает на своей странице в инстаграме фотографии с Филиппом Киркоровым. В частности, недавно приятели вместе были замечены на премьере очередного фильма "Ёлки".

Юрий заметил в комментариях к своему посту, что картина является доброй семейной комедией. Как отмечает издание, судя по всему, видный мужчина считает поп-звезду частью своей семьи.

Сам Филипп Киркоров в свою очередь поставил под публикацией фотографа трогательное сердечко.

Филипп Киркоров ранее поделился своими воспоминаниями о начале громкого романа с Аллой Пугачевой.



Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка.

При этом Филипп Киркоров сделал неожиданное признание, высказавшись о любви. "А зачем она нужна? Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция", — заявил артист.

Сергей Соседов ранее поделился своими мыслями о браке Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым.

"У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом. Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике — да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!" — заявил Соседов.



Как писал NEWSTES, ранее Николай Басков на коленях Киркорова возмутил пользователей Сети.