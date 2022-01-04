Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн

Эмитент стейблкоина USDT компания Tether внесла в черный список Ethereum-адрес с криптоактивами на сумму более $1 млн. Об этом свидетельствуют данные Etherscan и Dune Analytics.

30 декабря Tether вызвала функцию «AddedBlacklist» в отношении соответствующего адреса. Кому он принадлежит и причины его блокировки неизвестны.

Данные: Etherscan.

Tether начала блокировки в конце 2017 года. К настоящему времени черный список эмитента насчитывает 560 адресов.

Данные: Dune Analytics.

На графике ниже видно, что рост числа заблокированных адресов ускорился во второй половине 2020 года.

Данные: The Block, Bitquery.

Владельцы внесенных в черный список адресов не могут отправлять, получать и погашать USDT.

Согласно The Block, у Tether предусмотрен «механизм восстановления средств» — в некоторых случаях эмитент может заморозить USDT, а потом перевыпустить их. Например, если кто-то отправил стейблкоины на неверный адрес, компания может помочь восстановить средства — заморозить монеты на неправильном адресе и выпустить для пользователя новые USDT.

В последнем же случае средства остаются на замороженном адресе. Представители Tether сообщили изданию, что в подобных ситуациях подозрительная транзакционная активность тщательно изучается, иногда с участием представителей правоохранительных органов.

«Благодаря замораживанию адресов Tether может помочь вернуть средства, украденные хакерами», — пояснили в компании.

Напомним, взломщик китайского межсетевого протокола Poly Network возместил проекту все похищенные криптоактивы за исключением $33 млн в USDT, которые Tether заморозил после атаки.



