Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans
Украинская полиция провела целую спецоперацию с целью задержания киевлянки, распространяющей порнографический контент с помощью сайта OnlyFans, сообщает портал VGorode.UA. Для сбора доказательств полицейским пришлось трижды приобретать интимные фото девушки на бюджетные средства.
Уголовное дело было открыто в мае 2020 года. Сотрудник полиции нашел страницу подозреваемой на OnlyFans по ссылкам в ее Instagram и подписался на аккаунт. В личной переписке он попросил прислать ему интимные фотографии, за которые заплатил в общей сложности за три раза 2832 гривны ($94,8).
Задержанной грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за распространение порно-контента.