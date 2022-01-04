Украинская полиция на казеные деньги купила интимные фото на OnlyFans

Вадим Карасев

Украинская полиция провела целую спецоперацию с целью задержания киевлянки, распространяющей порнографический контент с помощью сайта OnlyFans, сообщает портал VGorode.UA. Для сбора доказательств полицейским пришлось трижды приобретать интимные фото девушки на бюджетные средства.

Уголовное дело было открыто в мае 2020 года. Сотрудник полиции нашел страницу подозреваемой на OnlyFans по ссылкам в ее Instagram и подписался на аккаунт. В личной переписке он попросил прислать ему интимные фотографии, за которые заплатил в общей сложности за три раза 2832 гривны ($94,8).

"На кадрах видно, как подозреваемая позирует на веб-камеру в обнаженном виде, нарочито демонстрируя свои гениталии. Подобные материалы следователи относят к продукции порнографического характера, что попадает под статью 301 УК", - говорится в решении Голосеевского районного суда Киева.

Задержанной грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за распространение порно-контента.