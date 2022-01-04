В Белоруссии попал в аварию автобус с российскими туристами

03.01.2022 18:25

Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

В Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус, в котором находились россияне, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель машины погиб, пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС.

Всего в автобусе находились 42 человека, среди них 40 россиян, которые приехали на экскурсию.

«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир — все граждане России — пассажиры туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные легкой степени. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска», — говорится в Telegram-канале белорусского Минздрава.





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По данным Следственного комитета Белоруссии, среди пострадавших — четверо детей, об их состоянии пока не сообщается. Все пострадавшие находятся в областной клинической больнице Витебска. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в свою очередь подтвердил, что жизнь пострадавших в ДТП в Белоруссии вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме.

В СК также подчеркнули, что сотрудники оперативных служб осматривают место происшествия. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Белоруссии.

В воскресенье, 2 января, в результате ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пятеро, ещё 21 человек пострадал. В числе пострадавших — двое несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

#происшествия #Белоруссия

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