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В "Единой России" рассказали об изменениях, которые ждут автомобилистов в 2022 году

В "Единой России" рассказали об изменениях, которые ждут автомобилистов в 2022 году

Президент России Владимир Путин 31 декабря 2021 года подписал одобренный Госдумой закон о частичной отмене техосмотра. Согласно документу обязательным техосмотр остается только для такси, автобусов и грузовиков. Физическим лицам получать диагностическую карту потребуется при первичной постановке на учет или при смене собственника. И то в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Важно, что такой транспорт должен использоваться исключительно в личных целях.

Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, заявил первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств.

Введена уголовная ответственность для автомобилистов-лихачей, которые грубо и неоднократно нарушают правила дорожного движения - на ужесточении наказания настаивала "Единая Россия".

Максимальное наказание может составить три года лишения свободы. Срок грозит за агрессивное вождение: превышение допустимой скорости от 60 и более километров в час, выезд нa встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Также лихач может получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей (или в размере зарплаты от двух до трех лет).

Вяткин отметил, что уровень смертности на дорогах России остается высоким. В числе самых распространенных нарушений ПДД с наиболее серьезными последствиями, которые происходят по вине водителя - это превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. По статистике, только за повторный выезд на встречку порядка шести тысяч человек ежегодно лишаются права управления транспортным средством.

"Чаще всего именно такие нарушения приводят к гибели людей. Новый закон позволит снизить эту печальную статистику", - уверен парламентарий.

Кроме того, в конце 2021 года в первом чтении депутаты Госдумы поддержали законопроект "Единой России", устанавливающий требования к автоматическим комплексам фотовидеофиксации нарушений — так называемым "треногам".

По словам Вяткина, главная функция, которую должны выполнять камеры – это профилактика правонарушений на дорогах и спасение человеческих жизней, а не сбор денег с автовладельцев.

"Справедливое возмущение автовладельцев вызывает тот факт, что камеры зачастую устанавливают некорректно - сразу перед знаками скоростного режима, а порой и вовсе прячут в кустах. Инициатива "Единой России" как раз позволит защитить водителей и навести порядок при расстановке камер на дорогах", - отметил он.

Дмитрий Вяткин подчеркнул, что данные с камер фото- видеофиксации не будут учитываться при привлечении к уголовной ответственности или решении вопроса о лишении водительских прав.

"То есть только если водителя поймали непосредственно сами сотрудники. Почему это делается? Во-первых, нарушения, которые выявлены с помощью фото- видеокамер, распространяются только на собственника транспортного средство, а кто при этом был за рулем, установить зачастую достаточно сложно. Второе – пока не урегулирован вопрос требований к техническим параметрам и правилам установки камер. Речь не только о треногах, но и о стационарных камерах, которые устанавливаются на движущихся транспортных средствах. Есть же патрулирование, в том числе и скрытое. Действующий ГОСТ носит рекомендательный характер. Мы хотим, чтобы Правительство своим постановлением определило правило установки таких камер и требования к их техническому состоянию", - разъяснил депутат.

В тех случаях, когда средства фото- видеофиксации установлены с нарушением правил, граждан (или юридическое лицо) будут освобождать от административной ответственности. Планируется, что окончательно документ примут в весеннюю сессию.

Депутат рассказал также, что в январе депутаты фракции "Единой России" рассмотрят еще ряд мер, направленных на борьбу с самыми злостными нарушителями - по оценкам экспертов, их меньше половины процента от общего числа водителей.

"Должны быть меры и административного, и организационного характера, в том числе и по части фото- видеофиксации, и по части новых подходов к накоплению определенного количества нарушений, и суммы неуплаченных штрафов, которые бы позволяли применить более жесткие меры. В частности, не только лишение права управления транспортным средством", - заключил парламентарий.

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По материалам: uposters.ru

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