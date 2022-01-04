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В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади

В Госдуме хотят убрать кладбище с Красной площади

Мемориальное кладбище с могилами советских лидеров, расположенное у стен Кремля, следует убрать с Красной площади, заявил в разговоре с РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Предложение касается и Мавзолея с телом Ленина. Парламентарий пояснил, что Красная площадь - это место отдыха москвичей и гостей столицы, особенно в Новый год.

"Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", - считает Чернышов.

Сами захоронения можно сохранить, но в другом месте, уверен депутат ГД.

"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", - подчеркнул парламентарий и назвал ситуацию "издевательством над людьми".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос захоронения тела Ленина не стоит на повестке дня, поскольку хватает "других вопросов и проблем".

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По материалам: uposters.ru

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