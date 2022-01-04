В Воронеже 11 человек пострадали при наезде маршрутного автобуса на бетонное ограждение

16:46 Автор: Наталия Васильева

Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в Воронеже при наезде маршрутного автобуса «ЛиАЗ» на бетонное ограждение. Об этом сообщили 4 января в главном управлении МВД России по Воронежской области.

По данным управления, водитель не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате за медицинской помощью обратились 11 человек, включая самого водителя. Авария произошла днём на Московском проспекте у дома 1/1.





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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает РИА «Новости», всего в автобусе находились 15 человек, среди пострадавших есть двое детей.

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