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Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге

Вернувшийся в Россию Панин будет драться с внуком Пугачевой на боксерском ринге

44-летний Алексей Панин недавно дал понять своим подписчикам в инстаграме, что накануне Нового года он вернулся в Россию после долгого перерыва. Как выяснилось, скандальный артист сойдется в боксерском поединке с 30-летним внуком Пугачевой Никитой Пресняковым, сообщает Sports.ru.

Как отмечается, поединок звезды "Жмурок" против Никиты Преснякова утвердили на пресс-конференции поп-ММА-промоушена "Наше Дело". 

Бой российских звезд состоится по классическим боксерским правилам - противники выйдут на ринг в традиционных для этого вида спорта шлемах и перчатках.

"Я был на пресс-конференции Джигурды и Кушинашвили, потом позвонил нашему другу Володе Епифанцеву. Говорю ему: "Что мне делать?" Он говорит: "Играй в салочки. Не пытайся убивать, не пытайся ударить, просто бросай. Бросил – ушел". Я выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, не профессиональный. Я не собираюсь как Джигурда ****** [бить] Кушинашвили. Я хочу бросить и отойти", - заявил Панин.

Как отмечается, ранее актер Алексей Панин решил бросить вызов Никите Преснякову, раскрыв подробности собственной личной жизни и назвав себя "нормальным" человеком, который трахается и пьет.

"А зачем ты это снимаешь?", - поинтересовался Никита Пресняков. "Я не снимал! Все, что про меня есть, это выложили в сеть, а не я сам. С собаками — это не я. С мужиками ***** [занимаюсь сексом]! А тебя это, че, смущает?! С мужиками — не монтаж! В чем проблема?!" - заявил актер.

До этого Алексей Панин пожаловался на жизнь, прилетев в Россию. "Здравствуй, родина!" — прокомментировал артист фото из автомобиля, сопроводив его недовольным смайликом.

Алексей Панин объяснил причину своего недовольства в Stories. "Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда", — заявил актер.

Скандальный артист не пояснил, по какой причине он вернулся в Россию. Подписчики заподозрили, что он приехал ради съемок в одном из новогодних проектов.

"Дон Педро приехал за валютой. Без бабла везде тяжко", "Бабки-то надо зарабатывать как-то", "А что так, деньги закончились?", "Хорошо, что приехал. Может, съемки?" — пишут комментаторы.

Как писал NEWSTES, ранее Панин показал, как отведал пенис в Испании.

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По материалам: uposters.ru

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