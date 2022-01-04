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Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в бикини

Внучка Ельцина отдыхает с Федором Смоловым и публикует горячие фото в бикини
31-летний футболист Федор Смолов вот уже третий раз встречает Новый год в компании Марии Юмашевой. В этот раз внучка Ельцина поделилась редким совместным кадром. 19-летняя внучка Бориса Ельцина последние годы улетает зимой на остров Сен-Бартс, где находится вилла ее родителей. Компанию девушке составляет ее возлюбленный, футболист сборной России, Федор Смолов, который в ближайшее время может перейти из «Локомотива» в «Динамо». Мария редко делится их совместными кадрами, поэтому новый снимок, размещенный в Stories, стал приятным сюрпризом для поклонников пары.
Федор Смолов и Мария Юмашева Помимо этого Мария без конца выставляет пикантные фото с Карибских островов, позируя в бикини. Юмашева демонстрирует прекрасную фигуру, в которой нет ничего лишнего.
Мария Юмашева «Богиня», — восхитились в комментариях пользователи. «Смолов...так.Достойна Рональдо», отметил кто-то из комментирующих. Кстати, внучка первого президента России задолго до Нового года прибыла на остров Сен-Бартс вместе с российским футболистом Федором Смоловым. На «острове миллионеров» 19-летняя красавица наслаждается райским отдыхом с нападающим «Локомотива» и сборной России и большой компанией близких друзей.
Федор Смолов В последнее время Мария, абсолютно не стесняясь, стала активно делиться и радовать фанатов в Instagram чересчур пикантными и эротичными фотографиями, наряжаясь в самые смелые и эффектные мини-бикини. Напомним, Смолов и Юмашева начали тайком встречаться еще до того, как девушке исполнилось 18 лет. Сейчас в Сети гуляют слухи о том, что пара намерена узаконить свои отношения.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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