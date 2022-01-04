Волочкова улетела на Мальдивы с банщиком, которого увела у невесты из "Давай поженимся!"

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова недавно приняла участие в шоу Первого канала "Давай поженимся!", на котором познакомилась с 44-летним Сергеем из Подмосковья. В его компании балерина отправилась на Мальдивы на январские каникулы, сообщает "СтарХит".

Артистку пригласили популярную программу побыть наставницей Сергея, который заявился в качестве одного из женихов. Однако вместо того, чтобы помогать ему презентовать себя невесте, Волочкова стала сама набиваться мужчине в избранницы.

"Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!" — говорила балерина в комнате героя, который, как отмечает "Вокруг ТВ", является банщиком.

Смущавшийся поначалу Сергей вскоре принялся оказывать балерине знаки внимания в ответ, так что после его выхода к невесте ведущие "Давай поженимся!" решили, что тот явно предначертан артистке. Роза Сябитова и Лариса Гузеева также отметили внешнее сходство Сергея и Анастасии.

В результате у пары завязались романтические отношения. Возлюбленные провели праздники вместе. Несколько дней спустя артистка опубликовала ролик, как смотрит с Сергеем программу с их участием.

Сегодня же пара отправилась отдыхать на острова вместе. "Смотрим вторую серию "Давай поженимся" на Первом канале только уже с Мальдив. Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", — написала балерина в своем блоге.

Напомним, о появлении у нее бойфренда Волочкова сообщила накануне Нового года, не став раскрывать его личность.

"Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюбленность. История этого знакомства фантастическая!" - заинтриговала фанатов артистка.



Анастасия Волочкова не скрывает, что в ее жизни было много романов с завидными женихами. Со многими из них звезда сохранила дружеские отношения.

По словам балерины, все экс-избранники боготворили ее. "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы", — заявила артистка в интервью "Неприятному Пилягину".

При этом любвеобильная балерина стала флиртовать с блогером, который принялся во время съемок гладить ее ноги.

"Так у тебя доступ есть к моему телу. Какой кайф! Мы были бы с тобой очень хорошей парой, если бы ты массировал бы меня, парил в бане", — сказала Волочкова.



Как писал NEWSTES, ранее Волочкова заявила, что ее попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире.