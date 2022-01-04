Захарова: совместное заявление «пятёрки» подготовлено по инициативе России

03.01.2022 17:17

Автор: Виктория Карташева

Источник: МИД РФ

Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было подготовлено по инициативе российской стороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, он опубликован на сайте ведомства.

В понедельник, 3 января, на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление ядерной «пятёрки» — России, Китая, Великобритании, США и Франции, - в котором, в частности, подчёркивается, что эти страны считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, у которых есть ядерное оружие, и снижение стратегических рисков.

Лидеры стран «пятёрки» заявили о недопустимости ядерной войны

По словам Захаровой, обнародование документа предполагалось в преддверии Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Поскольку совместное заявление является важным и самодостаточным документом, его публикацию решили не переносить.

«Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной «пятёрки». <…> Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что в совместное заявлении отражена идея недопустимости между ядерными странами в том числе неядерной войны. Помимо этого, подтверждаются ранее принятые странами «пятёрки» обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны.





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«Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что мир находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. По его мнению, сейчас настало время навсегда рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие в нашем мире и вступить в новую эру доверия и мира.

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