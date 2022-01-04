Замминистра: Россия не обязана качать весь газ в Европу через Украину

Вадим Карасев

Россия не обязана поставлять в Европу газ только транзитом через украинскую территорию, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Россия и так соблюдает свои контрактные обязательства по транзиту, отметил он.

"Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%", - сказал Панкин.

По мнению дипломата, сертификация Евросоюзом "Северного потока - 2" может продлиться до лета 2022 года, поскольку европейское законодательство позволяет затянуть процедуру на много месяцев. Кроме того, сертификация может вообще не закончится в связи с "кознями Вашингтона".

"Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее стало известно о почти двукратном сокращении поставок российского газа в Словакию транзитом через Украину.