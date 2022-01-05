Аксинит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Существует множество минералов, каждый из которых обладает своими особыми свойствами. Эксперты в области эзотерики рассказали, какая сила заключена в аксините.

Если вы хотите залечить душевные раны, то вам нужно воспользоваться полезными советами. Также можно подержать в руках аксинит. Его необычная энергия поможет вам перестать думать о том, что ранит ваше сердце.

Энергетика аксинита и его свойства

Это камень бурого цвета с белыми вкраплениями. Под различными углами зрения камень может менять цвет. Исходный цвет камня может разниться. Аксиниты бывают бурые, желтоватые, фиолетовые и черные.

По энергетике это минерал женского типа. Он обладает очень мягкой силой, которая пробуждает у человека, владеющего аксинитом, интуицию. Он помогает женщинам при вынашивании ребенка, а также улучшает общее состояние представительниц прекрасного пола.

Представителям сильного пола лучше держать аксинит поближе в моменты отдыха и релаксации, так как камень обладает успокаивающим действием. Мужчинам можно носить данный камень, но он может сделать их менее активными, поэтому если вам предстоит тяжелый трудовой день, лучше его оставить дома, так как он раскрывает свой потенциал именно в периоды спокойствия.

Женщинам аксинит будет очень полезен при общении с близкими, так как он помогает находить правильные слова для выражения мыслей. Также его можно надевать на свидания и встречи с подругами.

Представителям каких Знаков Зодиака подойдет аксинит

Говоря о стихии камня, можно выделить силу Воды и Земли. Камень помогает всем, но в разной степени. Представителям Огня и Воздуха его лучше не использовать часто. Речь идет о Львах, Стрельцах, Овнах, Близнецах, Весах, Водолеях.

Остальным Знакам Зодиака аксинит будет помогать намного чаще и больше. Эксперты рекомендуют держать этот камень поближе к себе, особенно если хочется сменить обстановку, перестать переживать или думать о чем-то неприятном.

Очень хорошо камень помогает Девам, которые часто переживают по поводу и без. Также он помогает Скорпионам бороться с ревностью, а Рыбам — с неуверенностью. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что если у вас в жизни все в полном порядке, лучше аксинит не носить, потому что он хоть и успокаивает нервы, но замедляет все другие процессы, происходящие с нашим биополем.