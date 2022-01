BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова

Вадим Карасев

Компания BMW продемонстрировала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Машина может менять цвет кузова буквально за секунды.

На видео, опубликованном в Twitter одним из пользователей, автомобиль сначала меняет окрас на темно-серый, потом становится белым, а затем — бело-серым. По словам юзера, загрузившего ролик, краска чувствительна к температуре, из-за чего пришлось привезти запасной электрокар, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Также вместе с новой технологией автопроизводитель представил "заряженную" версию электрокроссовера —- iX M60. Мощность силовой установки машины составляет 619 л. с., максимальный крутящий момент — 1100 Нм, а на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 3,8 секунды.

