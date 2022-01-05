Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова

BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова

Компания BMW продемонстрировала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Машина может менять цвет кузова буквально за секунды.

На видео, опубликованном в Twitter одним из пользователей, автомобиль сначала меняет окрас на темно-серый, потом становится белым, а затем — бело-серым. По словам юзера, загрузившего ролик, краска чувствительна к температуре, из-за чего пришлось привезти запасной электрокар, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Также вместе с новой технологией автопроизводитель представил "заряженную" версию электрокроссовера —- iX M60. Мощность силовой установки машины составляет 619 л. с., максимальный крутящий момент — 1100 Нм, а на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 3,8 секунды.

Ранее Ruposters писал, что General Motors начнет продавать двигатели, которые превращают обычную машину в электромобиль.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года
СМИ: App Store и Google Play добавили мобильный кошелек цифрового юаня
СМИ: App Store и Google Play добавили мобильный кошелек цифрового юаня
Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
В Северной Корее заявили, что шаурму изобрел Ким Чен Ир в 2011 году
В Северной Корее заявили, что шаурму изобрел Ким Чен Ир в 2011 году
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса
Лунный день сегодня 5 января 2022 года
Лунный день сегодня 5 января 2022 года
Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»
Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale
Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для отопления
Власти Риги запретили жителям устанавливать газовые котлы для
Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс
Канье Уэста заметили на очередном свидании с актрисой Джулией Фокс
Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000 лет, но ведь тогда на планете не было людей
Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000

Топ на сегодня

Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате
Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до 100 км/ч
Sega показала "самый быстрый компьютер" и разогнала его до
Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы
Рождество и Сочельник в январе 2022 года: народные традиции и приметы
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи
Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи

Еще по теме

Mercedes-AMG GT форсировали до 595 л.с.
Manhart представили очень мощный вариант BMW M5
Porsche показал конкурента Tesla
АВТОВАЗ работает над электрической LADA Vesta