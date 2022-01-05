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"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman потеряла волосы из-за серьезной болезни

"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman потеряла волосы из-за серьезной болезни

36-летняя Мария Кравченко откровенно рассказала о последствиях серьезной болезни. Звезде Comedy Woman теперь приходится носить парик, сообщает "7 Дней".

Звезда сериала "Полярный" остригла свои роскошные длинные волосы, поразив поклонником своим внешним видом. Как выяснилось, популярная артистка отрезала волосы вовсе неспроста - Кравченко практически полностью облысела. [b][/b]

"Я просто потеряла процентов 60-70 процентов волос после ковида. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения", — раскрыла Мария.

Кравченко пришлось приобрести себе в США парик, чтобы не потерять роли и проекты. "Это сейчас востребованная услуга. Я публичный человек и не имею права выглядеть плохо", - отметила звезда.

Чуть ранее знаменитость впервые рассказала о своем кожном заболевании. "Главная причина — постоянное использование косметики. А для кожи это сущий ад! Она потеет под толстым слоем грима, ведь все время приходится работать под ярким светом. Поры закупориваются, появляются высыпания… Я столкнулась с демодекозом, когда мою кожу поразил подкожный клещ. На борьбу с этой болезнью ушло три с половиной года", — сетовала Кравченко.

Как оказалось, ее иммунитет стал всему виной. "Кожа лица всегда была моим слабым местом. Оно стало просто пунцовым и покрылось мелкой сыпью. Я жутко комплексовала, выходила из дома только с толстым слоем тонального крема. Конечно, неровный рельеф был виден, но хотя бы не бросалась в глаза эта дикая краснота. Я сразу начала бить тревогу: посещала косметологов и дерматологов, ходила в специализированные клиники, сдавала всевозможные анализы, тесты, мне делали соскоб на демодекоз. Я находилась в отчаянии", — цитирует артистку "Комсомольская правда".

Лечение было бы куда проще, если медики пораньше обнаружили эту болезнь. В итоге начался долгий процесс с применением различных антипаразитарных средств, антибиотиков и препаратов от чесотки. 

Я выбросила свои кисти для макияжа, всю косметику, все кремы и сыворотки для лица, потому что там мог остаться клещ. Я каждый раз вытирала лицо одноразовым бумажным полотенцем после умывания. Еще мне нужно было менять наволочку каждый день. Мне запретили все косметические процедуры. Спортом тоже нельзя было заниматься

Как писал NEWSTES, ранее Тимура Батрутдинова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У комика выявили коронавирус.

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По материалам: uposters.ru

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