CFTC оштрафовала DeFi-платформу Polymarket на $1,4 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала платформу предсказаний Polymarket на $1,4 млн за обслуживание торгов внебиржевыми бинарными опционами без соответствующей регистрации.

«Polymarket предложил более 900 отдельных событийных рынков с момента своего основания, размещая смарт-контракты на блокчейне для управления ими. Polymarket создает, определяет, поддерживает и осуществляет торговлю и исполнение контрактов по бинарным опционам на своем сайте», — говорится в пресс-релизе.

В CFTC добавили, что «все деривативные рынки должны работать в рамках закона, независимо от используемой технологии».

Согласно сообщению, сотрудничество с регулятором обеспечило Polymarket сниженный штраф. В проекте подтвердили «успешное урегулирование» вопроса.

We’re pleased to confirm that we've successfully agreed to a settlement with the CFTC, & are excited to move forward & focus on the future of Polymarket.



As per the order, the 3 markets lasting past 1/14 that don't comply with the Act will be prematurely resolved. More soon

🔮