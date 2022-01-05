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CFTC оштрафовала DeFi-платформу Polymarket на $1,4 млн

CFTC оштрафовала DeFi-платформу Polymarket на $1,4 млн


Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала платформу предсказаний Polymarket на $1,4 млн за обслуживание торгов внебиржевыми бинарными опционами без соответствующей регистрации.


«Polymarket предложил более 900 отдельных событийных рынков с момента своего основания, размещая смарт-контракты на блокчейне для управления ими. Polymarket создает, определяет, поддерживает и осуществляет торговлю и исполнение контрактов по бинарным опционам на своем сайте», — говорится в пресс-релизе.


В CFTC добавили, что «все деривативные рынки должны работать в рамках закона, независимо от используемой технологии».


Согласно сообщению, сотрудничество с регулятором обеспечило Polymarket сниженный штраф. В проекте подтвердили «успешное урегулирование» вопроса.




Polymarket позволяет размещать ставки на события в реальном мире, такие как срок одобрения инфраструктурного плана или число зараженных COVID-19. Для определения цен используется технология автоматического маркетмейкера.


Напомним, в декабре 2021 года новым главой CFTC стал Ростин Бенам, который в октябре предложил расширить полномочия ведомства в части регулирования криптовалют.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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